17 мест Киева, где происходят ЧУДЕСА (в подарок читателям к 2017 году)

Лада Лузина

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Отсвет Рождества, Нового года уже лежит на всех наших мыслях и мечтах, делах и стремлениях… Впереди длинная череда зимних праздников. И всем в это время так хочется чудес… Но не все знают, где их искать!

Не знают об этом даже многие живущие в Киеве – Городе, где чудеса лежат прямо под ногами, парят над головой… но мы проходим мимо них каждый день, не замечая.

В процессе работы над своей "Азбукой Киевских чудес" я собрала много волшебных киевских историй, больших и малых, святых и не очень. Как анонс будущего большого альбома "Азбуки" – на свет появились три книжки-малышки обо всех-всех-всех чудесах Города, от чудотворных икон и источников до Лысых гор и мистических мест Силы.

Вот вам лишь 17 из них…

1. Дед Мороз

Для встречи с Дедом Морозом киевлянам, не нужно ехать в Великий Устюг… Дед Мороз обитает в Киеве!

Прототип дедушки – языческий бог Велес, покровитель домашнего скота и лесных зверей (не зря Деда Мороза до сих пор изображают в окружении зверюшек), бог богатства и прибыли.

Капище Велеса находилось на Подоле. Где? Неизвестно. Одни утверждают, что на ул. Введенской, другие – упоминают о Волошской (названной в честь Велеса). Третьи утверждают, что оно стояло рядом с рекой Почайной, куда идола Велеса свергли позднее (в районе Почайнинской, 25-27). Но все это небольшой отрезок Подола. И никто не мешает вам, прогуляться по всем этим улицам и загадать желание киевскому – самому первому Деду Морозу.

2. Матушка Алипия

Усыпальница Матушки Алипии находится в Голосеевской пустыни.

Жизнь старицы была полна испытаний – она родилась в 1910, в советское время попала в тюрьму, во Вторую мировую войну ее угнали в Германию, после спасения она постриглась в монахини в Лавре, а после ее закрытия в 1961 году - стала последней юродивой-чудотворицей Киева. И с ее смертью чудеса не прекратились!

Многие рассказывают, как с Божьей помощью Алипия исцелила их от болезни, помогла решить проблемы в личной жизни, разобраться с трудоустройством. При том, долгожданный звонок по работе раздавался в тот же день, проблемы с детьми решались сразу по возвращению домой, а встреча с будущим мужем происходила прямо у порога пустыни!

3. Святая Варвара – покровительница любви и брака

Святая Варвара считается в Киеве покровительницей любви и брака. Колечками Варвары обменивались влюбленные, желающие сохранить свои отношения на долгие годы. Варвара – первая помощница в замужестве, те, кто мечтает о счастливом браке или желает наладить отношения с любимым, приходят к ее святым мощам.

Так же святую почитали как защитницу от внезапной смерти и чудесную целительницу. Жители Киева не раз становились жертвами эпидемий чумы и холеры, умершие исчислялись тысячами. И лишь монахов Михайловского монастыря, где хранились мощи св Варвары не касались болезни (хотя, в той же Лавре, умирали многие).

Ныне одна из самых почитаемых в мире святых покоится в Киеве, во Владимирском соборе

4. Богоматерь Оранта "Нерушимая стена"

Мозаичная Богоматерь Оранта на стене в Софийском соборе – самая древняя восточнославянская святыня. Софийская Матерь Божья носит имя "Нерушимая стена" и считается киевским чудом, покровительницей и защитницей всего нашего народа.

По легенде, Киев будет стоять до тех пор, пока стоит "Нерушимая стена"!

Издавна образ слыл чудотворным, и в первую очередь Матерь Божья оказывала свое покровительство другим матерям. Будучи беременными, женщины отправлялись к "Нерушимой стене", испросить для себя легких и благополучных родов, а матери семейства – с просьбой послать их чадам счастливую судьбу, излечить от болезней и защитить от всевозможных опасностей.

5. Святая вода

Самые прославленные целительные источники Киева – два лаврских колодца преподобных Антония и Феодосия, собственноручно выкопанные монахами-основателями Киево-Печерской Лавры. Колодцы находятся между ближними и дальними пещерами – там, где два святых отца встречались друг с другом, чтобы перемолвиться словом.

В самом старом женском монастыре Киева Фроловском (ул Фроловская, 8) – вы можете набрать воды от источника святых Флора и Лавра.

А в восстановленной церкви Николы Йорданского (ул, Кирилловская, 47-A.) – можно не только набрать водицы, но и искупаться в одном из древнейших святых источников Киева (правда, в купальниках туда не пускают, нужно взять с собой длинную рубаху для купания).

6. Нос Гоголя

Памятник носу Николаю Васильевичу Гоголю – давно должен был попасть в книгу рекордов Гиннеса как единственный в мире гуляющий памятник. Не так давно нос висел на Андреевском спуске… но вскоре, подобно персонажу одноименной повести Гоголя "Нос" - нос классика решил прогуляться и переместился на улицу Десятинную под симптоматичным номером 13.

С момента его появления киевляне успели придумать веселую традицию: если потереть пальцем по кончику носа, ты на весь год избавишься от насморка!

7. "Горгулья", которая исполняет желания

В Киеве верят, что чертик "горгулья" на фасаде дома по Большой Житомирской, 8а может исполнить заветное желание. Но только в том случае, если вы отыщите ее на фасаде и помашете крылатому чертику рукой.

Говорят, первый хозяин этого дома Роговский увлекался спиритическими сеансами, и мистическое чудище прилепилось рядом с квартирой, где их проводили. Увы, Роговский мог появляется на тех спиритических сеансах только в виде привидения – к моменту постройки дома он был уже мертв и здание возводила его вдова.

8. Владимирская горка – Лысая гора, на которой прячутся киевские черти

Все киевляне знают Владимирскую горку. Но мало кто знает ее второе имя – Чертово Беремище, Лысая гора

Считалось, что примерно там, где стоит нынче памятник князю Владимиру, стоял идол первого языческого бога Перуна – тот самый, которого князь-креститель позже повелел сбросить в Днепр.

Во время низвержения идолища Перуна сидевший в нем черт так орал, что и годы спустя на горе были слышны его крики и стоны. Безутешное чертово горе (бремя – "беремище") и дало название местности.

А там, где водятся черти – ищи и ведьм!

9. Лысая гора № 1

Главной приметой возвышающейся над Андреевским спуском Замковой горы (главной Лысой горой Киева) – всегда была лысина!

Именно здесь основатель Киева князь Кий построил свой первый город. Позже много столетий тут стоял настоящий сказочный замок. Затем

макушку горы украшала церковь Флоровского монастыря. Где теперь эта церковь? Большевики снесли ее в 30-е годы. Где Замок? Пал трижды. При чем, во второй раз сгорел от удара молнии. Что бы не возводили там люди – Гора сбрасывает все, оставаясь лысой!

И, подозреваю, "Черному квадрату" театра, взобравшемуся на Замковую гору – тоже не поздоровиться, Лысая гора успешно справится и с ним.

Если вы еще ни разу не бывали на Замковой горе – непременно загадайте желание. По правилам, загадать его нужно в тот момент, когда вы переносите ногу с лестницы на землю волшебной горы.

10. Капища языческих богов

"И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь... приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля Русская и холм тот", – пишет Повесть временных лет

Археологи обнаружили на Старокиевской горе целых два капища. Макет первого можно увидеть сейчас рядом с Музеем Истории Украины. Второе – то самое летописное капища, где до принятия христианства юный князь Владимир приносил кровавые жертвы – скрыто в подвале дома на улице Владимирской, 3.

11. Илья Муромец (преподобный Илья)

Мощи самого известного из трех богатырей Ильи Муромца по сей день хранятся в Ближних – Антониевых пещерах киевской Свято-Печерской Лавры.

Ученые спорят, родился ли Муромец под городом Муромом в селе Карачарово или неподалеку от Киева – в украинском городе Муровске (Моровске) Черниговской области, где стоял в древности и городок Карачев.

У мощей Ильи Муромца просят душевных и физических сил.

Былины утверждают, что до 30 лет будущий богатырь "не имел …во ногах хожденьица, а во руках не имел.. владеньица" - был парализован и сидел на печи. Когда мощи преподобного Ильи были исследованы, оказалось, что былина не врет. Экспертиза подтвердила: при жизни сей человек действительно страдал врожденным заболеванием позвоночника (которое могло стать причиной долгой болезни), но, не взирая на хворь, был мужчиной недюжинной силы и богатырского телосложения, получившим много боевых ранений и погибшим от удара копья или меча.

По другой версии Богатырь Илья Муромец был похоронен в Софие Киевской. "В.. часовне.. была гробница Ильи Моровлина (Eliae Morоwlin), такого себе благородного героя, т.е. богатыря (Bohater), как тут называют" – писал путешественник Эрих Лясота в 1594 .

12. Чудеса лаврских мощей

В лаврских пещерах покоятся неподвластные тлену тела 150 Печерских угодников – чудотворцев, затворников, постников, мучеников.

Так же о здоровье в ближних пещерах просят Дамиана-целебника, Николу Святошу, Никона Сухого. Мученик Младенец Иоанн и Дева Иулианья – оказывает покровительство матерям, которые просят о здоровье для своих детей.

Никола Святоша, первый монах из княжеского рода, – примиряет в ссорах. Так же о прощении обид и примирении с ближними молят Тита Пресвитера.

13. Прохор Лебедник, которого молят о благополучии

О благополучии – молят преподобного Прохора Лебедника, знаменитого тем, что при жизни мог сотворить из горькой лебеды сладкий хлеб, сделать соль из золы, и таким образом спал многих киевлян от голода.

"Некоторые, видя, как он собирал лебеду, начали также собирать, чтоб пропитаться во время голода, но не могли есть от горечи. Тогда все нуждающиеся обратились к святому, и он не отказывал никому в своем хлебе из лебеды. И всем вкус этого хлеба казался сладким, как будто он был смешан с медом"

Мощи Прохора Лебедника покоятся в Ближних пещерах.

14. Шапка преподобного Марка Гробокопателя

Несколько раз в неделю в Лавре проходят молебны с одеванием шапки Марка Гробокопателя.

Реликвия не только исцеляет от болезней, но избавляет от негатива, некоторые верят, что они снимает порчу и сглаз. В современном Киеве шапка стала широко известна после того как ее надевала Алла Пугачева (говорят, чудотворный головной убор излечил певицу от головных болей)

Марка Пещерника, нетленные мощи которого покоятся в Ближних пещерах, называют повелителем смерти. При жизни Марк Гробокопатель готовил места для погребения умершей братии. По его повелению мертвецы сами возливали на себя елий, по его просьбе они оживали, чтобы прожить еще один день…

Сейчас мощи Марка Гробокопателя – исцеляют от душевных мук.

15. Агапит-врач

Мощи Агапита в Ближних пещерах лечат даже от неизлечимых болезней. Монах Агапит – первый врач Киевской Руси, излечивший князя Владимира Мономаха. Он "исцелял всех болящих" молитвою и травами, которые сам потреблял в пищу.

В то время в Киеве жил искусный врач-армянин, который отказался лечить больного, предсказав тому смерть через семь дней. Но, отправившись в Лавру, к Агапиту, смертельно больной был исцелен, а армянин – посрамлен. В отместку армянин передал Агапиту питье с ядом…но испив его, монах остался невредим.

"Будучи на земле врачом безмездным", Агапит никогда не брал деньги за труды, говоря: "Ни от кого и ничего не брал я (за исцеление), потому что исцелял силою не своею, но Христовою!"

16. Преподобный Алипий – первый иконописей Руси

Иконописец Лавры написал много икон, но самые ценные создал не его дар художника, а его вера. Божиим мановением на семи досках, принесенных Алипию, сами собой появились семь икон. Иконы поместили в церковь на Подоле, но случился пожар, церковь сгорела– лишь "семь икон были найдены целыми и невредимыми"

Умирая, Алипий писал икону к празднику Успения. По немощи он был не в силах закончить ее – и сталось новое диво: "вошел некий светлый юноша к преподобному Алипию и… в три часа изобразил прекрасную икону"

Игумен спросил Алипия: "Отче, как и кем была написана икона?" Иконописец ответил: "Ее написал Ангел, и вот, он стоит тут, чтобы взять меня". С этими словами он предал дух свой в руки Господа"

17. Икона "Призри на смирение"

Самая известная ныне икона Киева – "Призри на смирение" (Введенский монастырь, ул. Московская, 42 ) . Хотя чудотворной ее признали недавно – в 1995 году.

В 1993 заметили, что лик Богоматери отпечатался на стекле, покрывавшем икону. Стекло не касалось изображения – и после изучения феномена учеными, самообразовавшийся образ признали нерукотворным.

Сейчас рассказывают много историй о чудесных исцелениях, полученных после молитвы у иконы. Но есть и иные:

"Стекло, на котором отобразилась Божья Матерь, теперь выносится на поклонение верующим. Одержимые нечистым духом люди с трудом приближаются к этому стеклу. Кажется, внешне люди нормальные, а, подходя к стеклу, они начинают кричать, бросаться в сторону, без помощи постороннего приложиться к стеклу не могут…."