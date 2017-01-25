Зимние каникулы в Праге, или Почему не стоит пользоваться услугами "Аккорд-тура"?

Мало, кто из писателей избегает искушения описать свои путешествия. И сейчас, когда мы перешагнули уже и старый Новый год, и Крещение, и воспоминания о праздниках скоро начнут таять вместе со снегом, тускнеть от надвигающихся будней февраля, так приятно мысленно перебирать еще теплые четки волшебных эпизодов…

Хоть, впрочем, были среди них и не слишком волшебные.

"АККОРД-ТУР"

Так уж сложились обстоятельства. Решение ехать в Прагу встречать Новый год мы приняли всего за четыре дня до последней подачи на визу. Отправиться в тур с группой – было единственным легальным способом попасть за рубеж (на группу визы дают куда легче!). И единственным туром, подходящим нам по всем датам – был автобусный от "Аккорд-тур".

"Но работать с ними очень сложно", – сразу предупредили меня в агентстве. И не соврали.

Принимая от меня документы на визу, мне сообщили, что официально я… безработная! Такая себе безработная-трудоголик, у которой только официально три места работы, регулярный доход и уплаченные с сего дохода налоги. Но все это как бы не считается, раз работаю я вне штата, а безработным визы давать не любят.

"А если мне не дадут визу, мне вернут деньги за тур?" – уточнила я. Ответа был невнятным. Я уточнила еще раз. И еще раз. И лишь после третьего вопроса получила четкий и ясный ответ: "Нет, не вернут". Учитывая, что тур с новогодней супер-завышенной ценой стоил больше 20 тысяч, я округлила глаза "Как не вернут? Понятно, что консульский сбор никто не возвращает. Но деньги за сам тур отдадут?..". "Нет. Если хотите получить деньги обратно, заплатите нам страховку – это еще 900 грн".

Опущу нецензурные слова… страховку я тоже заплатила. И, если в будущем вы решите воспользуетесь услугами этой компании, помните: никто там не предупреждает вас, что, при отказе в визе, они прикарманят ваши деньги себе – это может стать очень неприятным сюрпризом.

"Я же предупреждала, они очень сложные, – вздыхала барышня, которая занималась организацией нашего тура. – И с ними никто ничего не может поделать. Они монополисты, лишь они возят автобусные туры в том направлении"

Что такое их монополия мы поняли, когда, прибыв во Львов, сели в автобус, и он повез группу… нет, вовсе не в тур! Нас отвезли в "Терминал А" и продержали там полтора часа. Что это такое? Посреди тихого заснеженного села где-то под Львовом стоит принадлежащее "Аккорд-туру" двухэтажное здание с громадной винтообразной хрустальной люстрой, которой может позавидовать оперный театр. Под ней поместилась гостиница, магазин, три кафе, и очереди за едой и питьем там такой длины, что "Макдональдс", узрев их, начнет грызть себе локти от зависти. И хотя каждые 15 минут от терминала уходили автобусы то в Рим, то в Париж, не удивлюсь, ели "Терминал А" (а судя по названию, владельцы мечтают и о Б, и о В) приносит "Аккорду" больше денег, чем все их туры взятые вместе.

Это же чудное изобретение – кафе с насильственной доставкой клиентов!

Наш сопровождающий группы прямо сказал нам: "Возвращаясь назад, мы снова заедем на "Терминал А", и пробудем там час – такие у нас правила. Только потом вас доставят на вокзал". "А если из-за ваших правил мы опоздаем на поезд?" – уточнила я. " Можете заказать себе такси. А если не успеете на поезд – не страшно, на терминале есть гостиница – переночуете там".

Полтора часа в терминале вышли боком – в Краков мы по итогу прибыли поздно, и там, в отличие от "Терминала А", нам не дали ни часа, ни получаса свободного времени, даже не то, чтобы поесть после дня пути. Вместе с нами ехала семья муж, жена и двое детей ( 5 и 14 лет), родители просили, чтобы их поселили на одном этаже с сыновьями. Им отказали. Вместо детей рядом этой семейной парой поселили нас (сопровождающему было просто лень заниматься обменом номеров). Экскурсия, которую в "Аккорд-туре" потребовали заранее оплатить еще в Киеве – отменилась, деньги за нее (36 евро за двоих) возвращать отказались…

Всегда говорить "нет", никогда даже в мелочах не идти навстречу клиентам, ни за что не возвращать деньги – вот кредо "Аккорд-тура". И если вы все же воспользуетесь услугами их турфирмы – моя совесть чиста, я вас предупредила!

К счастью, "Аккорд" был в нашем случае лишь средством передвижения – и, добравшись до Праги, где нас ждали в гости друзья, мы до отъезда забыли о его существовании.

Моя фея из Праги – подруга Таня. В костюмированную пражскую таверну "Паук", мы с ней тоже пришли в костюмах

СУВЕНИРЫ И ЦЕНЫ

Гулять по Праге – одно удовольствие. В одной руке у тебя бутылка местного пива, в другой – карамелька с марихуаной. И это отнюдь не наркомания и алкоголизм – а исключительно местные сувениры.

В Чехии легализована травка. Хоть, между нами, множество чаев, конфеток и напиток с изображением марихуаны – только приколы для туристов. Раздобыть что-то посущественней здесь тут не так просто. Зато пиво – дешевле, чем в Киеве. Ведь Чехия – пивная страна! Чешское темное пиво "Козел" в пражском супермаркете стоит 13 крон бутылка, в Киеве – та же емкость уже 40 грн (крона и гривна идут практически один к одному, и рассчитывать свои расходы очень удобно). В заведении "У ката" рядом центральной площадью Праги бокал черного "Козела" стоил 30 декабря – 45 крон, 31-го утром – 65 , 31 вечером – 90 крон, а 2 января – снова 45. И лишь на пике своей цены сравнялся с "центровыми" ценами в Киеве.

К слову, если отойти от центральной площади с часами на пару улиц – и найти на самый старый рынок Праги, (основанный на этом месте еще в 1232 году!), цены на все сувениры там будут существенно ниже, а большая часть продавцов окажутся русскоязычными. "How much?" – интересуешься ты, а тебе в ответ эдак ласково "Эта кофточка? Для вас будет скидка…"

Там же у старого рынка можно найти и магазин с детскими игрушками местного производства – в первую очередь со знаменитым кротиком из известного мультфильма (и купить его тут почти на 100 крон дешевле, чем на соседней улице!).

Самый старый рынок Праги, ул. Гавелска (Havelsky)

ЛЕГЕНДЫ

Водяной Кабоурек живет под самой старой мельницей в речке Чертовка

Есть в Праге места всем известные, есть и свои тайнички…

В каждом втором старом доме по легенде живет свое привидение. А под Карловым мостом в реке Чертовка на острове Кампа – проживает пражский водяной. Он обитает под колесом самой старой мельницы. Нос из воды высовывает редко – потому роль и.о. водяного исполняет его статуя с трубкой в лапке.

Из книги "Призраки и Легенды старой Праги" в разделе "Добрый водяной Кабоурек" можно почерпнуть о его жизни такие сведения:

"Среди жителей Кампы был популярный водяной Кабоурек, который любил зайти в трактир за пивом. Его любили кабатчики, потому что водяной в трактире – это был знак, что там хорошее пиво. Но когда в трактиры попали радиоаппараты и граммофоны (не говоря о сегодняшних телевизорах), Кабоурек прекратил туда заходить, а теперь только порой просит у прохожих пива в бутылке, за которое он подарит щуку или угоря".

Трудно понять, почему водяной исполняет в Чехии любовные желания – но именно рядом с его жилищем местные любовные парочки вешают на прутья решетки свои замочки.

Водяной, похоже, весьма любимый тут сказочный персонаж – его фигурку можно купить в игрушечном магазине и обнаружить на рождественских открытках.

Водяной в магазине игрушек

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ДОМ и ВОЛШЕБНЫЙ КОТ

Эта история произошла со мной примерно через 40 минут после наступления Нового года, который мы с друзьями встретили на одной из самых высоких гор Праги – у подножия древнего Страговского монастыря.

Вроде бы никто и не собирался, но вдруг потянуло нас на экскурсию – пойти посмотреть на самый маленький в Праге дом (вот он, на фото).

Самый маленький дом Праги – одна из ее достопримечательностей

Год назад я уже шла по этой узкой и старой улочке, выныривающей в конце прямо у президентского дворца, и местный экскурсовод рассказывал нам: мол, здесь проживает кот, его считают негласным хозяином улочки, и если мимо проезжает машина полиции, а кот лежит на дороге – не кот уступает дорогу машине, а полицейские выходят и вежливо переносят кота в другое место.

Улица была уже почти пройдена, часть моих спутников были далеко впереди. Я задержалась, фотографируя что-то… и вдруг, откуда ни возьмись, появился он – громоздкий черный котяра, толстый, лоснящийся (могу поклясться, его мыли специальным шампунем, такой ухоженной, сверкающей была его шерсть) с большими лапами и самоуверенной широкой мордой.

Кот скакнул прямо ко мне и начал со знанием дела тереться о ноги. Позволил себя погладить. Позволил даже взять себя на руки. На морде его застыло при том такое специфическое выражение кошачье-мужского превосходства, что не оставалось сомнения: все это – большая королевская милость, оказанная мне с его стороны.

Новый год. Мистическая старая улица Праги. Мистический черный кот-хозяин. Я словно попала в сказку!

Когда я первый раз пересказывала знакомым эту историю, моя пражская подруга Таня улыбнулась и сказала:

"Она забыла добавить самое главное… с собой у нее была метла!"

ДВА ЗАМКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ

У ворот замка Шкворец

Первые январские дни оказались еще более волшебными, чем Новый год – мне довелось побывать в двух замках под Прагой. При том, в один из них я отправилась по приглашению настоящего принца. Как тут не вспомнить чешскую сказку "Три орешка для Золушки"

Оба замка закрыты для обычных туристов, попасть туда можно только по личному приглашению хозяев.

Оба замка еще лет 10 назад пребывали в плачевном состоянии. Один из них представлял собой лишь руины, другой – разрушался на глазах. Оба замка спасла реституция. В Чехии земли и дома, отобранные при социализме, вернули их прежним владельцам. Не знаю, спасло бы нечто подобное множество полуразрушенных старинных зданий Киевщины и Киева, доживающих сейчас свои последние дни… Но увиденный мною пример впечатляет!

Замок Яблонец выкупила у новых-старых владельцев, известная дизайнер интерьеров, восстановила его (под чутким руководством местного исторического комитета) и сделала там свой шоу-рум.

В замке Шкворец (он же замок Савойский), возведенном впервые еще в XIII веке, побывали в свое время и граф Калиостро, и Джакомо Казанова – ныне там проживают наследники прежних владельцев, потомственные аристократы.

По давней традиции в замке делают собственное вино, кальвадос, есть там и ресторан для особых гостей, и и концертный зал. К слову, в подарок хозяевам замка я привезла киевское сухое варенье из буряка и гарбуза – сообщив, что в свое время этот украинский сувенир специально поставляли из Киева к Императорскому столу. И была приятно поражено, что, как и сто-двести лет назад, знаменитые "киевские цукаты" произвели полный фурор среди аристократов.

А еще по легенде в замке Шкворец живет привидение одной из прежних хозяек, а в трубе обитает местный змей горыныч…. Казанова, Калиостро, привидение, дракон! Нет, я не могла обойти вниманием подобное место!

И трудно понять, почему в нашей стране, человек, завладевший историческим зданием – либо пытается уничтожить его, как в случае с многострадальным киевским Домом со Змеями, либо попросту не знает, что с ним делать – как в случае с пустующими Замком Ричарда, домом на Ярославовом валу, 1 и гостиницей на углу Владимирской и Прорезной.

Киевское сухое варенье и князь Орбелиани, Граф Ностиц-Еремеев, который уже звонит в Киев, чтобы сделать заказ

ГДЕ И КАК НУЖНО ЗАГАДЫВАТЬ ЖЕЛАНИЯ?

Самое известное место для загадывания желания в Праге на Карловом мосту. С ним связано много легенд.

Мост заложил король Карл IV в особое магическое время, предсказанное его личным астрологом, пообещавшего, что это строение простоит столетия и прославит своего монарха. Построить его архитектору якобы помогал сам Дьявол (за что неразумному зодчему пришлось заплатить душой своего ребенка). А позже с моста сбросили тело святого Яна, отказавшегося раскрыть королю (уже другому Вацлаву IV) тайну исповеди королевы. Так сатанинский мост стал святым, а место, где был сброшен исповедник, закончивший свой жизненный путь в водах Влтавы, помечено нынче особенным знаком на перилах.

Похороненный позже в главном соборе святого Вита, Ян Непомуцкий – ныне главный месточтимый святой, покровитель Праги и Чехии. Его статую легко опознать по ореолу над головой из пяти звездочек – они появились над водами в миг, когда его тело ушла на дно. Он же в Праге и главный "дед мороз", которому загадывают свои желания….

Но тут все не так просто! Помянутую бронзовую фигурку святого на перилах, а так же собаку и даму на статуе Яна немного поодаль – "мацают" лишь неразумные туристы.

Местные утверждают, чтоб желание сбылось нужно сделать все точно по правилом:

Подойти к бронзовому знаку, но не трогать его.

Свою ногу поставить на бронзовый гвоздь под памятным знаком

Все пять пальцев – положить на золотой крест в перилах (так чтобы пять пальцев касались пяти звезд!).

И уж тогда твое желание точно сбудется!

Ногу на гвоздь, а пальцы – на крест

И, честно говоря, стоя на Карловом мосту, где 31 декабря собрался без преувеличения весь мир – итальянцы и немцы, китайцы, японцы, украинцы, поляки, американцы, бледные, темнокожие и оливковокожие, два потока всемирной энергии, шествующие по мосту навстречу друг другу – мне хотелось загадать только одно желание.

И привезти из Праги мне хотелось только один сувенир – небольшую коробочку любви к своему древнему Городу, мешочек уважения к своей Истории…

Чтобы распылив эту субстанцию где-то над Киевом – заразить ею всех киевлян!