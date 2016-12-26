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Игорь Ляшенко
Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований «Уровень жизни»

История моих банковских вкладов

Сегодня, 08:34

Мои родители потеряли в "Сбербанке СССР" около 10 000 рублей. (По примерному курсу к сегодняшней гривне это около 1 миллиона).

В 1991 году это была некупленная машина. Копили, но, слава Богу, от семьи не отрывали, не страдали, не голодали, в Сочи и Сухуми отдыхать ездили. Однако с машиной не получилось.

В "Сбербанке" советские рубли в то время потеряли все, кому было, что терять. Лично я был студент со стипендией в 40 рублей, и мне терять было нечего.

Но народ этот факт запомнил надолго. Больше десяти лет люди не хранили деньги в банках. Даже в малых количествах. Карточных счетов для текущих расчетов, само собой, не было.

Начало 2000-х годов подарило стране робкий экономический рост, развитие банковских услуг и рекламу депозитов. Народ понемногу понес деньги в банки.

У меня кое-что уже накапливалось, понес и я.

Интересное началось где-то с середины  2000-х.

Был такой "Кредитпромбанк". Мощная реклама, активная маркетинговая политика, высокие проценты, удобные и красивые отделения. Ну, конечно, спокойствие на рынке, экономический рост… Много людей положило деньги на депозиты "Кредитпромбанка". И я тоже. Но мои деньги полежали годик, и я их забрал. А банк лопнул. Другие вкладчики вовремя не забрали и долго понемногу вынимали свои кровные через такой себе квазигосударственный банк "Родовид".

Разместил я свои сбережения в банке "Форум". Солидный банк был: хорошая история, знакомые банкиры, а потом крупный иностранный инвестор (Коммерцбанк немецкий) за 600 млн евро купил контроль. Чего, казалось бы, бояться? Я ничуть не боялся. Но у меня строилась в те годы дача, и я понемногу деньги тратил. Как только снял последние, как немецкий Коммерцбанк продал банк олигарху Новинскому, и в скором времени "Форум" лопнул. Без моих денег, которые благополучно ушли на стройматериалы.

Потом был "Дельта-банк". Активная реклама, хорошие проценты, всеобщее доверие, банк выглядел системным. Его публичный собственник Николай Лагун пользовался уважением, все восхищались его агрессивным поведением на рынке: он строил лучший розничный банк в стране. В банке участвовали и другие солидные бизнесмены: Пинчук, например. Это участие стало одним из поводов для моего увольнения с работы издателя экономической газеты. Мои журналисты, видите ли, не назвали "Дельту" лидером надежности (структуры Пинчука к тому времени контролировали и газету, и к банку имели отношение).  В общем, были у меня деньги в "Дельте". Но расходы к тому времени начали превышать доходы, и я потихоньку вклад в "Дельте" проживал. И прожил весь. А банк вскоре лопнул. И те, кто уповали на его "системное" значение для экономики страны и верили в национализацию, оказались с нервотрепкой и ограниченными выплатами из Фонда гарантирования вкладов.

К чему это я все описал?

Да к тому, что очень сложно предвидеть банковский крах. Даже я, экономический журналист с 25-летним стажем, знающий многое о банковской системе, как вкладчик выходил из предбанкротных банков не потому, что что-то знал, а по счастливой случайности: так уж получилось.

И если вы что-то не предвидели в связи с проблемами Приватбанка или какого иного банка из десятков рухнувших в последнее время, – не стоит себя корить. Это сделать так же сложно, как угадать число на рулетке. Когда шарик остановился – все становится ясно. А пока крутится, как тут угадаешь?

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