"Приват" на пути к "Ощаду". Будем оптимистами и заглянем на пару лет вперед

Игорь Ляшенко

Что надо рядовому гражданину от "Приватбанка"?

1. Подавляющему большинству надо, чтобы бесперебойно работали электронные платежные сервисы ("Приват 24") и проводились операции по их личным картам (пенсионным, зарплатным, обычным платежным). Это большинство крупные суммы на счетах не держит.

2. Некоторому количеству граждан надо, чтобы им вовремя вернули депозиты. Собственно, ради них банк и национализировали.

3. Ну а кому-то надо, чтобы по их счетам без проблем и ограничений двигались деньги по бизнесу (ФОПы и юрлица). Правда, за ними стоит армия наемных работников, ожидающих вовремя зарплату.

Нацбанк и новая администрация "Привата" усиленно стараются сделать так, "как было". И даже лучше – еще и с государственной гарантией на возврат средств. Как будто все в стране у нас настолько уверены в финансовой мощи государства, что безоговорочно будут хранить свои кровные на счетах государственного "Привата"…

Ладно, пока что мы, клиенты банка, с Нацбанком и правительством на одной стороне баррикад – пусть пока хоть как-то все работает и деньги ходят.

А что дальше, в среднесрочной перспективе?

Очевидно, что государству, как собственнику, нужно два крупных розничных банка: "Ощадбанк" и "Приватбанк". Это конкуренты. У них похожие сервисы, услуги, клиентура, сеть отделений… Бизнес-задачи одинаковые – быть главным розничным банком страны.

Более того, эти банки настолько конкуренты, что держать их на одном поле даже короткий срок бессмысленно. А тем более, много лет, чтобы, как пожелал министр финансов, "Приват" оздоровить, дождаться хорошей конъюнктуры и продать – это мечты.

Работа на конкурентном поле означает, что должен остаться один. И этот один – будет "Ощадбанк": старый, консервативный, не очень эффективный, перегруженный облигациями госдолга и госпредприятий, но до последней косточки понятный и управляемый.

Очевидно, события могут развиваться так. В течение года-двух будет неуклонно сокращаться количество отделений "Привата". Это неизбежно хотя бы с точки зрения экономии средств. С какого-то момента платежные терминалы и банкоматы "Привата" начнут работать одинаково для карточек обоих банков: "Привата" и "Ощада" (и наоборот, конечно). Система интернет-банкинга ("Приват 24") тоже. И когда качество услуг и сервисы "Ощада" немного подтянутся к нынешнему приватовскому уровню, государство банки сольет. Или мягко переместит клиентов "Привата" в "Ощад". Никто и не возразит. А "Приватбанк" как бренд и самостоятельный банк погибнет.

Это, конечно, сценарий для оптимистичной планомерной работы. При условии, что удастся перекрыть финансовые дыры, избежать паники и массированного бегства клиентов-юрлиц и денег из "Привата", саботажа и некомпетентного вмешательства в приватовский он-лайн банкинг, и соблюдении еще ряда условий.

И главное. Чтобы не оказалось вдруг, что финансовая дыра в "Привате" еще больше, а государство уже превысило предельный размер госдолга, а значит, не может эту дыру перекрывать. Чтобы не оказалось, что авторские права на программы приватовского интернет-банкинга принадлежат недружественной сторонней компании, которая систему просто отключит. Чтобы не проснулся МВФ и не заставил наше правительство прекратить безграничную и необеспеченную господдержку избранных банков…

Очень пока что много "если" и "чтобы". Потому что никуда не девается самая большая проблема для банковской сферы – экономический кризис и спад деловой активности. Не на чем зарабатывать банкам. На комиссиях с платежек такие банковские махины как "Приват" или "Ощадбанк" не прокормить.