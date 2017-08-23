Зачем нам СССР и его забытая терминология?

26 лет Независимости.

Те, кто моложе 30 лет, про времена СССР личных впечатлений и воспоминаний не имеют. Те, кому меньше 40, остановились на чудесных школьных годах. Те, кому около 50 были в начале трудового и семейного пути и тягот советского социализма, по большому счету, не испытали. Потом были 90-е, но там были тяготы материальные, а не моральные. СССР же, помимо тотального дефицита всего (товаров, услуг, сервисов), задалбывал всех своей извращенной идеологией и изуверским торжеством вранья.

Украина тогда сделала большую ошибку. Из-за нерешительности Кравчука и всего тогдашнего истеблишмента мы не предприняли ничего, чтобы полностью оторваться от советского наследия. Мы, конечно, рубили хвост кошки по частям, но эффекта не получали. Так, несколько первых лет независимости мы продолжали смотреть советское, ставшее российским ТВ. Кинематографические новинки к нам приходили с русским переводом из Москвы. Мы много лет читали почти исключительно изданные в России книги. Наш шоу-бизнес был не просто русскоязычным, он был русским…

Прошло много лет очень вялой и выборочной украинизации. В последние годы многое из наследия СССР и влияния России мы преодолели, подстегиваемые войной.

На решающие позиции в Украине сейчас массово приходят люди, знающие, что такое СССР понаслышке от родителей. Но упорно откуда-то из подкорки головного мозга вылазит советская мифология и терминология.

Например, много месяцев шла рекламная кампания, призывающая записываться в украинскую армию. И один из слоганов кампании: "Є така професія – Батьківщину захищати".

Все хорошо: и в армию надо записываться, и слоган красивый. Да вот только происхождение этого слогана смущает. Он из советского фильма "Офицеры" (1971 года). Его произносит красный офицер, который командует эскадроном красноармейцев-карателей и воюет против патриотов, борющихся за свою независимость от России.

Кто знает, что такое ВДНГ и как эта аббревиатура расшифровывается? Те, кому до 30 лет в большинстве своем не знают. Разве что люди с высокой эрудицией. Ничего страшного, она безобидная. Плохо лишь то, что в нейминге мы слепо копируем Москву. Именно в Москве летом 2014 вернули в официальный оборот и обиход это название. Не прошло и года, как мы зачем-то тоже его вернули по примеру Москвы. Тем более, что киевляне никогда это место так не называли. Оно звалось просто: "выставка". Куда едем? На выставку… ВДНГ его называли приезжие студенты, которые осваивали киевскую топонимику по названиям троллейбусных остановок.

Недавно в журнале редактировал автора, уважаемого человека и профессионала, но в возрасте. Автор подписал себя: "украинский и советский ученый". Да, свои научные исследования он проводил, будучи именно "советским" научным деятелем. Но так ли безобидно тянуть в 26-й год независимости это определение – "советский"? Я долго думал, и решил, что его позиция украинского ученого сама по себе весома и эпитет "советский" звучать не должен. А знаете, что стало решающим аргументом? Я искал мировые аналоги, и мне пришло в голову определение "научный деятель Третьего Рейха…" (а ведь была такая страна). Слово "советский" я без сожаления вычеркнул.

Кажется, что все мои примеры безобидны, и все это мелочные придирки. Но я думаю, что это не так. Именно через такие вот "щели" к нам пролазит имперское влияние Москвы.

Но время идет, и как бы мы ни тормозили, важные решения в нейминге принимаются.

Например – полиция. Мало кто помнит в силу прошедших лет, что идея о замене советского названия "милиция" на международное "полиция" обсуждалась еще на заре независимости. Но категорически против выступили сильные тогда коммунисты и традиционалисты. Они почему-то решили, что "полиция" будет ассоциироваться с "полицаями" времен мировой войны, а значит, не будет воспринята народом. Кто во время нынешнего переименования хоть намеком об этом вспомнил?