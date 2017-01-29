Перепис населення висвітлить реалії українського села

Відстоюючи необхідність проведення всеукраїнського перепису населення вважаю за необхідне звернути увагу на стан справ в українському селі. За даними Держстату у сільській місцевості проживає 13 млн 175 тис. мешканців, що складає 31% всього населення України.

А тепер подумаємо, що ми знаємо про якість життя мільйонів наших земляків у сільській місцевості, до яких належить багато хто із нас? Відповісти однозначно доволі складно. Хто мешкає чи відвідує села наближені до столиці та обласних центрів, швидше за все, зазначить, що українське село красиве і заможне. Так само можна описати і ті села, де працює ефективний сільгоспвиробник, який дає людям роботу та дбає про соціальну інфраструктуру власного населеного пункту. Однак якщо такого господаря нема, то нашому зору відкривається картина прямо протилежна.

Якщо віддалитися від великого міста на десяток-другий кілометрів і проїхатися нашими селами, особливо невеликими, можна побачити чимало пусток: різноманітного житла, у якому колись народжувалися, виростали, раділи життю цілі родини. Але де вони тепер? Де ті колись квітучі села, що вже втратили своє майбутнє. Для українського села вже стало звичним явищем коли люди похилого віку залишаються без турботи і підтримки, а молодь масово виїжджає в міста чи за кордон або гине від алкоголю.

Відповідно до організаційно-методологічних основ Всеукраїнський перепис населення, який перенесений урядом аж на 2020 рік, міститиме 30 питань: щодо житлового приміщення, дату і місце народження, стать, громадянство, етнічне походження, сімейний стан, рівень освіти, рідну мову, володіння українською та іншими мовами, джерела засобів існування, економічну та міграційну активність кожного члена домогосподарства.

Як бачимо перелік питань чималенький, але недостатній. Його потрібно доповнити питаннями соціального характеру. Приміром: якщо в сільських мешканців запитати як часто вони проходять медичний огляд, то швидше всього отримаємо статистику на рівні країн третього світу. В молодих батьків доцільно запитати про доступність для їхніх дітей місць в дошкільних та шкільних навчальних закладах.

Скорочення сільського населення в умовах інтенсивного його старіння перетнуло критичні межі сучасного типу відтворення і призводить до вимирання. Основна причина такої ситуації полягає у зниженні життєвого рівня сільських мешканців та погіршенні їх медичного обслуговування. Всеукраїнський перепис населення висвітлить реальну ситуацію в українському селі. На основі його результатів можна буде розробити комплексну, адекватну програму розвитку села, з реально діючим механізмом її реалізації.