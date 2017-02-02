Прожиткового мінімуму не вистачає навіть на мінімум

Вже кілька місяців українці живуть із новим споживчим кошиком, який був затверджений урядовою постановою № 780 від 11 жовтня 2016 року. Якщо порівняти склад нового споживчого кошика із попереднім, який діяв від 2000 року, то суттєвої різниці не побачимо. Зміни в основному косметичні і досягаються простою перестановкою доданків. Приміром зараз на одну працездатну особу на рік передбачено 9,4 кг борошна пшеничного, що на 0,4 кг більше ніж раніше. Однак, раніше було передбачено 0,4 кг борошна житнього, а зараз його нема в переліку. Те саме із м’ясопродуктами. Відтепер середньостатистичні українці в рік мають споживати по 16 кг яловичини та 14 кг птиці, що на 2 кг більше кожного із цих видів м’яса. Однак виключено по 2 кг баранини і кролика. Передбачена кількість свинини – 8 кг, сала – 2 кг та ковбасних виробів – 9 кг, залишилася без змін. Із нововведень, в новому споживчому кошику передбачено 0,4 кг чаю, 05 кг кави в зернах меленої, 3 кг солі, 0,3 кг спецій (лавровий лист), чого не було раніше.

При цьому анонсованого урядом перегляду прожиткового мінімуму на основі вартості споживчого кошика в сторону збільшення до 2800 гривень з 1 січня 2017 року так і не відбулося. На відміну від мінімальної зарплати, де можливі маніпуляції із переведенням працівників на неповний робочий тиждень, позбавлення премій тощо, прожитковий мінімум є величиною сталою. На його основі розраховують пенсії, виплати при втраті працездатності, допомогу на дітей тощо. У державному бюджеті на 2017 рік передбачено, що прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає: з 1 січня 2017 року – 1544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, з 1 грудня – 1700 гривень.

Щоб розуміти скільки насправді має становити прожитковий мінімум, давайте звіримо в нинішніх цінах вартість продуктового набору зі споживчого кошика для дорослої людини. Дані аналізу на основі звітів Державної служби статистики України, моніторингу цін торгової мережі "Фуршет" та оптового ринку сільхозпродукції "Столичний" (м. Київ).



Найменування продукту Річна норма, кг Вартість, грн за 1 кг

Річна вартість, грн Хлібопродукти: хліб житній 39 10,80 421,2 хліб пшеничний 62 11 682 макаронні вироби 4 12 48 борошно пшеничне 9,4 9,2 86,5 Крупи: рисова 2,5 16,6 41,5 пшоняна 1 10,3 10,3 гречана 1 29,2 29,2 вівсяна 1,1 11 11,1 інші (ячна, перлова) 0,5 9,4 4,7 бобові 1,9 40 76 картопля 95 6,5 617,5 Овочі (у тому числі солені, квашені) капуста 28 6 168 помідори, огірки 25 15 375 морква 9 5 45 буряки 9 7 63 цибуля 9,1 5 45,5 часник 0,9 100 90 інші сезонні овочі (кабачки, гарбузи) 13 10 130 баштанні (кавуни, дині) 16 10 160 Фрукти і ягоди: фрукти, ягоди свіжі 60 40 2 400 сухофрукти 4 60 240 цукор 24 20 480 кондитерські вироби 13 100 1 300 олія 7,1 35 248,5 маргарин 2 50 100 М’ясо і м’ясопродукти яловичина 16 115 1 840 свинина 8 90 720 субпродукти 4 30 120 птиця 14 70 980 сало 2 60 120 ковбасні вироби 9 200 1 800 Риба, морепродукти риба свіжа, свіжоморожена 7 70 490 оселедці 4 55 220 рибні продукти 2 50 100 Молоко, молокопродукти молоко 60 20 1 200 кисломолочні напої (кефір, ряжанка) 60 30 1 800 масло вершкове 5 150 750 сир твердий 3,5 150 525 сир м’який 10 90 900 сметана 5 60 300 Яйця (шт.) 220 22 484 Чай 0,4 50 20 Кава в зернах мелена 0,5 120 60 Сіль 3 5 15 Спеції (лавровий лист) 0,3 400 120 Річна вартість продуктового набору зі споживчого кошика 20 437 Місячна вартість продуктового набору зі споживчого кошика 1 700

Таким чином, місячна вартість продуктового набору зі споживчого кошика станом на 1 лютого складає 1 700 гривень і перевищує прожитковий мінімум більш як на 150 гривень. При чому мова іде тільки про продуктові нормативи від уряду на які прожити доволі складно.

При цьому українцям доведеться відмовитися від предметів гардеробу, санітарії та ліків, товарів культурно-побутового та господарського призначення, набору житлово-комунальних послуг та зв’язку, побутових і транспортних послуг і навіть відвідування закладів культури та придбання книг. Адже всі ці життєво необхідні речі також входять у споживчий кошик.

Як бачимо прожитковий мінімум далекий від повсякденного життя. На сьогодні навіть анонсованого урядом прожиткового мінімуму в 2 800 гривень буде недостатньо. В реальності прожитковий мінімум має становити не менше 7 000 гривень.