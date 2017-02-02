Денис Марчук

Експерт із питань аграрної політики, місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, розвитку сільських територій

Прожиткового мінімуму не вистачає навіть на мінімум

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Сегодня, 08:32

Вже кілька місяців українці живуть із новим споживчим кошиком, який був затверджений урядовою постановою № 780 від 11 жовтня 2016 року. Якщо порівняти склад нового споживчого кошика із попереднім, який діяв від 2000 року, то суттєвої різниці не побачимо. Зміни в основному косметичні і досягаються простою перестановкою доданків. Приміром зараз на одну працездатну особу на рік передбачено 9,4 кг борошна пшеничного, що на 0,4 кг більше ніж раніше. Однак, раніше було передбачено 0,4 кг борошна житнього, а зараз його нема в переліку. Те саме із м’ясопродуктами. Відтепер середньостатистичні українці в рік мають споживати по 16 кг яловичини та 14 кг птиці, що на 2 кг більше кожного із цих видів м’яса. Однак виключено по 2 кг баранини і кролика. Передбачена кількість свинини – 8 кг, сала – 2 кг та ковбасних виробів – 9 кг, залишилася без змін. Із нововведень, в новому споживчому кошику передбачено 0,4 кг  чаю, 05 кг кави в зернах меленої, 3 кг солі, 0,3 кг спецій (лавровий лист), чого не було раніше.

При цьому анонсованого урядом перегляду прожиткового мінімуму на основі вартості споживчого кошика в сторону збільшення до 2800 гривень з 1 січня 2017 року так і не відбулося. На відміну від мінімальної зарплати, де можливі маніпуляції із переведенням працівників на неповний робочий тиждень, позбавлення премій тощо, прожитковий мінімум є величиною сталою. На його основі розраховують пенсії, виплати при втраті працездатності, допомогу на дітей тощо. У державному бюджеті на 2017 рік передбачено, що прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає: з 1 січня 2017 року – 1544 гривні, з 1 травня – 1624 гривні, з 1 грудня – 1700 гривень.

Щоб розуміти скільки насправді має становити прожитковий мінімум, давайте звіримо в нинішніх цінах вартість продуктового набору зі споживчого кошика для дорослої людини. Дані аналізу на основі звітів Державної служби статистики України, моніторингу цін торгової мережі "Фуршет" та оптового ринку сільхозпродукції "Столичний" (м. Київ).

Найменування продукту

Річна норма,

кг

Вартість,

грн за 1 кг

Річна вартість, грн

Хлібопродукти:

хліб житній

39

10,80

421,2

хліб пшеничний

62

11

682

макаронні вироби

4

12

48

борошно пшеничне

9,4

9,2

86,5

Крупи:

рисова

2,5

16,6

41,5

пшоняна

1

10,3

10,3

гречана

1

29,2

29,2

вівсяна

1,1

11

11,1

інші (ячна, перлова)

0,5

9,4

4,7

бобові

1,9

40

76

картопля

95

6,5

617,5

Овочі (у тому числі солені, квашені)

капуста

28

6

168

помідори, огірки

25

15

375

морква

9

5

45

буряки

9

7

63

цибуля

9,1

5

45,5

часник

0,9

100

90

інші сезонні овочі (кабачки, гарбузи)

13

10

130

баштанні (кавуни, дині)

16

10

160

Фрукти і ягоди:

фрукти, ягоди свіжі

60

40

2 400

сухофрукти

4

60

240

цукор

24

20

480

кондитерські вироби

13

100

1 300

олія

7,1

35

248,5

маргарин

2

50

100

М’ясо і м’ясопродукти

яловичина

16

115

1 840

свинина

8

90

720

субпродукти

4

30

120

птиця

14

70

980

сало

2

60

120

ковбасні вироби

9

200

1 800

Риба, морепродукти

риба свіжа, свіжоморожена

7

70

490

оселедці

4

55

220

рибні продукти

2

50

100

Молоко, молокопродукти

молоко

60

20

1 200

кисломолочні напої (кефір, ряжанка)

60

30

1 800

масло вершкове

5

150

750

сир твердий

3,5

150

525

сир м’який

10

90

900

сметана

5

60

300

Яйця (шт.)

220

22

484

Чай

0,4

50

20

Кава в зернах мелена

0,5

120

60

Сіль

3

5

15

Спеції (лавровий лист)

0,3

400

120

Річна вартість продуктового набору зі споживчого кошика

20 437

Місячна вартість продуктового набору зі споживчого кошика

1 700

Таким чином, місячна вартість продуктового набору зі споживчого кошика станом на 1 лютого складає 1 700 гривень і перевищує прожитковий мінімум більш як на 150 гривень. При чому мова іде тільки про продуктові нормативи від уряду на які прожити доволі складно.

При цьому українцям доведеться відмовитися від предметів гардеробу, санітарії та ліків, товарів культурно-побутового та господарського призначення, набору житлово-комунальних послуг та зв’язку, побутових і транспортних послуг і навіть відвідування закладів культури та придбання книг. Адже всі ці життєво необхідні речі також входять у споживчий кошик.

Як бачимо прожитковий мінімум далекий від повсякденного життя. На сьогодні навіть анонсованого урядом прожиткового мінімуму в 2 800 гривень буде недостатньо.  В реальності прожитковий мінімум має становити не менше 7 000 гривень.
продукты, Украина, прожиточный минимум

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