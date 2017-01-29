Брошенные, но популярные. Дикие, и такие яркие! Они росли вокруг индустриальных объектов и …умирали вместе с ними – загадочные и полные воспоминаний о жизни, города-призраки. Руины былого великолепия, мощных индустрий, то, что сделано и уничтожено человеческими руками. Они исчезли с карт, но в них до сих пор столько жизни! Скажу откровенно, эти экскурсии не для слабаков! Особой популярностью такие туры в прошлое пользуются среди так называемых туристов-сталкеров. Поехали?

КОСМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Итак, представьте бетонную дорогу, затерянную в лесу... Уже будоражит воображение, правда? Она ведет к самому молодому в Черкасской области и… уже не существующему городу.

Орбита. Это название осталось разве что на въездной табличке и в архивных документах. Теперь этот, некогда уютный и достаточно перспективный рабочий городок, – всего лишь улица соседнего села Рацево.





Строительство гидроэлектростанции, впоследствии – атомной станции. Орбитальные планы правительства перекраивались множество раз, всё это происходило в 80-е. Однако запланированные проекты заморозили, а после Чернобыльской трагедии – отказались от них навсегда.





Я хорошо помню ощущение, одолевшее в первые минуты пребывания здесь. Жилая зона города сегодня напоминает индустриальную пустыню. В бывших общежитиях теперь живет только ветер. Городок был рассчитан на 20 000 энергетиков, но сегодня уже трудно поверить, что когда-то здесь для них строилось идеальное будущее. "Утро наступает, шум гам, кто-то бежит на лифт, кто-то по лестнице и вперед – на автобус, в садик, в школу, на работу"- вспоминают старожилы. Был здесь и кинотеатр, и зимний каток, и дом культуры, и продмаги… Живи да радуйся, но увы!!

Кстати об орбитянах или орбитинцах (всяко-разно их зовут). Не все жители Орбиты покинули её во времена застоя. Захотите жизненных историй – наведайтесь на окраину городка. Один совет – не говорите, что приехали в город-призрак. Обижаются. Для них Орбита до сих пор живой и прекрасный город, пускай больше – в воспоминаниях.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Ах, Цукроваров ... Теперь разве это говорящее название напоминает о былой сладкой жизни города. Он давно стерт с географических карт. А на память о былых производственных успехах остались лишь призрачные кварталы. Людей здесь нет с десяток лет. Дома опустели, дворы поросли мхом. Это и влечет сюда туристов и съёмочные группы. "Настоящие декорации к одной из постапокалиптических картин!" - воскликнула в восторге наш режиссер Лусине, выйдя на пустынный перекресток.

Сладкий песок недалеко от нынешнего Кропивницкого начали производить в начале восьмидесятых. Урожай за урожаем, бешеный спрос, за несколько лет дело пошло так хорошо, что для работников 11-го, тогда ещё Кировоградского сахарного завода построили целый городок. Тогда в этих девятиэтажках не было ни одной свободной квартиры.

Свои экскурсии туристы – любители забытого прошлого обычно начинают с окраины призрачного города. Там собственно когда-то и собирались очереди рабочих. 260 гектаров производственных мощностей. Можно сказать, что этот завод был настоящим монстром сахарного производства и его масштабы еще можно оценить сегодня, глядя на уцелевшие огромные кагатные поля. Ежегодно здесь образовывались горы из сахарной свеклы. А вот завод… Увы. Вот всё, что осталось – поле каменных осколков.

Это городок просуществовал всего 30 лет и растворился, словно сахар в чашке чая. Впрочем, оставил по себе сладкий привкус воспоминаний. Бывший городок – теперь одна из улиц села Липняжка, которая так и называется: "Сахарный завод".

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ

Ах, как хочется вернуться… Эта заезженная в 90-е песня как нельзя лучше описывает те эмоции, которыми со мной делились бывшие жители уютного шахтерского городка над пропастью огромного карьера, посреди степей днепропетровщины. Всего 11 улиц, до полусотни домов и тысячи человеческих судеб. Вот уже десять лет, как он обозначен разве что на туристических картах.

Вблизи Кривого Рога он возник еще до второй мировой войны, в тридцатые годы. Уже через 20 лет жилой массив рядом с железным рудником разросся до шахты "Центральная". Собственно, одной из многих в регионе, ведь копать эти земли начали еще в конце 18 века. После второй мировой "Центральная" была одной из крупнейших шахт в регионе и именно здесь в Степном, или Отводе, как его называли сами горняки, в 10 километрах от Кривого Рога, заново наращивали мощность добычи, возрождали индустрию.

Здесь под Новый год устанавливали елку, сюда бежали на свидание, отдыхали с малышами. Условия для жизни, говорит мой проводник, были в разы лучше, чем у криворожан.

Школы, детский сад, магазины, дом культуры, небольшой сквер, множество домов, одноэтажных, двух-, трехэтажных, пятиэтажек... В этом крошечном городке было даже свое профтехучилище. Не верится, что каких-то 10 лет назад этот пустырь еще был главной площадью живого города.

К 2000 году железорудный карьер так разросся, что городок попал в его санитарную зону. И, хотя шахта давно истощена, и последние залежи железной руды поднимали уже с глубины в километр, все же жить здесь стало опасно. Добровольно-принудительно люди покинули это место.

Кварталы здесь уже не просматриваются, вокруг – ни души. Но, на удивление, здесь все равно как-то комфортно, уютно. Вот достаточно взглянуть на надпись над входом во двор – "Добро пожаловать". Остается неподдельное ощущение, что это место было и наверняка сталось любимым и родным. Что меня поразило, так это название улиц. Не-е-ет, не Горная, не Индустриальная, а ­– внимание! – Церетели, Флобера, Гоголя.

Если соберетесь в Степное, то наверняка и вам будет казаться: это еще не конец, вот-вот появятся строители, маляры, штукатуры, к продмагу привезут горячий хлеб, все станет, как прежде. Сюда вернется жизнь!

Фотографии, которые вы сделаете здесь, будут потрясающими. Но путешествия по городам – призракам еще и помогают иначе взглянуть на свой город или городок, улицу, дом. Сильнее почувствовать радость простых вещей - что ваши окна светятся, в доме витает запах вкусного ужина, вокруг – кипит жизнь.