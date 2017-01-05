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Россия планирует масштабное сухопутное наступление против Украины? http://www.segodnya.ua/img/article/7857/51_main.1483615280.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/51_tn.1483615280.jpg Александр Мотыль Пока президент России Владимир Путин ведет беседы о мире, несколько ведущих российских аналитиков явно поддержали "сирийский вариант" по отношению к Украине

Александр Мотыль

профессор политологии в Ратгерском университете в Ньюарке (Нью-Джерси, США)

Россия планирует масштабное сухопутное наступление против Украины?

Сегодня, 13:20

Пока президент России Владимир Путин ведет беседы о мире, несколько ведущих российских аналитиков явно поддержали "сирийский вариант" по отношению к Украине

Последние данные свидетельствуют о том, что Россия может планировать крупную наземную операцию против Украины. Пока президент России Владимир Путин ведет беседы о мире, несколько ведущих российских аналитиков явно поддержали "сирийский вариант" по отношению к Украине.

Говорят ли они сами за себя, или действует от имени режима, вбрасывая пробные "воздушные шары", чтобы протестировать народное мнение, и почву за рубежом, получив ответ на возможность тотальной войны? В демократических странах, частные аналитики в целом говорят от своего имени. В авторитарных, тоталитарных и фашистских режимах, высокопоставленные аналитики часто говорят от имени лидера, хотя и неофициально, тем самым предоставляя ему возможность отрицать.

20 декабря старший эксперт Центра военно-политических исследований престижного Московского государственного института международных отношений Михаил Александров заявил, что если украинские военные массово нарушают режим прекращения огня в восточном Донбассе, Россия должна ответить "массированным нападением армией Донбасса", – ссылаясь на 35 тыс тяжеловооруженных русских и пророссийских боевиков в Донецкой и Луганской областях – "при поддержке нашей авиации и систем дальнего радиуса действия: то есть, нашими ракетными системами, крылатыми ракетами, а также "Искандерами".

27 декабря в популярной телевизионной программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" был Александр Кофман, бывший "министр иностранных дел" так называемой ДНР, и Ростислав Ищенко, бывший украинский журналист, который перешел на сторону России. Они трое обсуждали, как Россия и поддерживаемые ею боевики должны захватить города Украины.

Ищенко предположил, что Россия должна быть осторожна, посылая свои сухопутные войска в крупные города Украины: "Что, если эти идиоты" – украинцы – "уйдут в глухую оборону в больших городах? Должны ли мы будем тогда отправить пехоту, чтобы их убить? Тогда были бы огромные потери для российской армии".

В ответ Соловьев сказал: "Мы взяли Алеппо довольно быстро. И там мы научились решать задачи таким образом. Более того, армия "ДНР" научилась воевать в городах. Нет необходимости беспокоиться. Народ Украины не будет бороться за них" – имея в виду демократическое правительство в Киеве.

Кофман одинаково оптимистично оценивает шансы российской армии: "Я знаю, что как только наши войска приближаются к любому городу, украинская армия всегда оставляет его. Это факт".

Наконец, 29 декабря, Михаил Хазин, русский экономист, телеведущий, колумнист, и бывший член администрации президента, предположил, что Украина будет разделена между Польшей и Россией. В российской части, соответствующей юго-востоку Украины, Москва должна запретить украинский язык и культуру. Оккупированный Россией север Украины, что соответствует Киевской, Сумской и Черниговской областям, будут трансформированы в сельскохозяйственные глубинки, лишенные промышленности и вооруженных сил. "Избыток населения" будет депортирован на Дальний Восток России.

К сожалению, говорит Хазин, там может быть "несколько миллионов человек, которые не смогут трансформироваться". Что Россия должна делать с ними? Его ответ: "Они должны быть частично изгнаны".

Особенно страшным в этих утверждениях является прозаичная манера, в которой они были сделаны. Массовые убийства, воздушные бомбардировки, этнические чистки и геноцид являются, по-видимому, вполне респектабельными вариантами

Особенно страшным в этих утверждениях является прозаичная манера, в которой они были сделаны. Массовые убийства, воздушные бомбардировки, этнические чистки и геноцид являются, по-видимому, вполне респектабельными вариантами.

Но они не единственны. Российские фашисты Владимир Жириновский и Александр Дугин, уже давно в равной степени говорят языком экстремизма.

Жириновский призывал к "полному уничтожению" государств Балтии и Польши. Философ Дугин постоянно поддерживает империализм и войну. Сам Путин также вовлечен в его политику устрашения бряцания оружием.

По крайней мере, недавний комментарий в Москве свидетельствует об ожесточении российской политической культуры. Как и в других фашистских государствах, таких как нацистская Германия, насилие, убийство и уничтожение стали нормой и рутиной, вполне респектабельные господа теперь могут рассматривать геноцид как вариант вполне респектабельной политики для Кремля. Это как если бы демократическое правительство взяло на работу человека, который при приеме в своей речи разжигал ненависть.

Но больше всего беспокоит возможность, что эти говорящие головы не просто участвуют в праздных спекуляциях и что если сценарии, где они акцентируют внимание на специфике – на какие украинские города и какие украинские области они нацелены – предполагают, что на этот раз они имеют это в виду. На этот раз они на самом деле могут рекомендовать, чтобы Кремль участвовать в тотальной войне против Украины.

Это не в первый раз, когда некремлевские спикеры предрекали политику Кремля своими комментариями. СССР практиковал эту технику на регулярной основе, с помощью аффилированных с государством аналитиков при поддержке политических государственных институтов регулярно намекая и тестируя общественное мнение прямым и непрямым способом, Эзопов язык требует кремлевских логических навыков, чтобы его расшифровать и правильно понять. При бывшем президенте Борисе Ельцине, когда Россия еще была демократией, политики и аналитики могли заявлять о себе открыто. При режиме Путина, непрямые способы влияния и тестирование общественного мнения вернулись в моду. И для этого есть причина: Путину, великодушному диктатору-самозванцу, нужно всегда и везде казаться человеком мира. Он может угрожать и "рычать", но разговоры о геноциде, тотальной войне и массовых убийствах оставил своим подчиненным.

Поразительно, только Ищенко, украинский предатель, который знает Украину, действительно понимает, что вторжение не будет легкой прогулкой, и что российские войска понесут большие потери. Противопоставляя, Соловьёв и Кофман принимают как "факт", что вооруженные силы Украины не будут бороться.

Их близорукость удивительна хотя бы только потому, что украинская армия до последнего борется с Россией и ее боевиками в восточном Донбассе. Имея только 6000 человек в полной боевой готовности на начало 2014 года, когда Россия вторглась в Крым и на Донбасс, в настоящее время Украина имеет около 100000 опытных солдат, компетентный и опытный офицерский корпус, и более современное вооружение. Более того, население стало более патриотичным и анти-российским, и будет бороться. Русское вторжение, скорее всего, удастся, поскольку использование Россией авиации может привести к разрушительному эффекту, но последующая оккупация будет чрезвычайно дорогостоящей.

Сможет ли Россия потянуть такую войну, даже когда она уже втянута в Сирию? Возможно. Но затраты будут огромными, не только для украинцев, которые будут умирать сотнями тысяч, но также и для русских, которые также будут умирать сотнями тысяч.

На основании оценок нескольких американских экспертов, разумно сделать вывод, что России потребуется переходить на следующие уровни для проведения оккупации. Чтобы оккупировать Донецкую и Луганскую области в одиночку, России придется применить где-то около 26702 и 133514 военнослужащих. А "сухопутный мост" из Крыма в Приднестровье будет означать оккупацию Херсонской, Николаевской и Одесской областей – что потребует около 46497 и 92994 солдат. Оккупация всех семи юго-восточных областей потребовала бы 118536 солдат (26702 для Донецкой и Луганской областей и 91834 для остальных) и 317182 солдат (133514 для Донецкой и Луганской областей и 183668 для остальных). Если Россия решит завоевать всю Украину, потребуется дополнительно 548587 военнослужащих – или в общей сложности от 667123 до 865769 военнослужащих. Один только Киев и Киевская область потребуют в одиночку 90676 оккупационных солдат.

Сможет ли Россия потянуть такую войну, даже когда она уже втянута в Сирию?

Возможно. Но затраты будут огромными, не только для украинцев, которые будут умирать сотнями тысяч, но также и для русских, которые также будут умирать сотнями тысяч.

Перспективы таких огромных потерь будут сдерживать рациональных лидеров. Сдержат ли они Путина, учитывая его собственный вклад в брутализацию русской культуры и возможного согласия Дональда Трампа на интервенцию России в ближнее зарубежье? Ответ на это не обязательно "нет", что должно быть поводом для беспокойства для всего мира.

*Колонка подготовлена для Atlantic Council
россия, Украина, война, Путин, Донбасс, Минобороны, ВСУ, оккупация, боевики
Источник:

"Сегодня"

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