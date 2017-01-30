Почему живучи ровесники кузькиной матери

Чуть более года назад в разделе петиций на сайте Киевской горгосадминистрации я создал петицию "Сохранение исторической застройки ДВРЗ". Она звучала так: "Планировка и застройка массива ДВРЗ на Левом берегу Киева несет характерные признаки исторического периода и периода освоения города 1940-50-х гг. Массив имеет неповторимую структуру застройки и особую ауру. Историческая застройка ДВРЗ требует взятия под охрану, а Киевсовет должен установить регламенты для ее сохранения и предотвращения дисгармоничной застройки".

Когда 100-процентное согласие – во благо

Петицию, как я и ожидал, поддержали активисты из числа защитников исторического облика Киева, урбанисты. Десятки неравнодушных киевлян запостили ее на своих страницах и в профильных группах в фейсбуке. Петиция набрала недостаточно голосов, а я получил из горадминистрации обычную отписку.

Но за судьбу исторической застройки я спокоен! И знаете, почему? Там, где она сложилась в 1940-1950-е годы, некуда втиснуть даже "свечку". Несколько лет назад на свободных от застройки местах успели построить три 25-этажки, в надежде отселить в них жильцов старых домов, чтобы затем постепенно застраивать исторический массив новыми зданиями. (К слову, эти "свечки" мешают работе операторов телесериалов, наверное, половину которых снимают на ДВРЗ).

Но, благодаря нашим законодательным нормам, не тут-то было! Требуется согласие на отселение всех 100 процентов жильцов дома, который планируется снести. В результате, застройщик искал на стороне покупателей на свои квартиры в новых домах.

А старые дома останутся. Другое дело, что капитальных ремонтов требуют давно. Будь моя воля, половину ДВРЗ я бы сохранил и реставрировал, а половину снес и построил заново.

Когда 100-процентное согласие – во вред

Хуже, что часть массива ДВРЗ составляют уродливые и аварийные хрущевки – символ того времени, когда советский лидер обещал показать империалистам кузькину мать.

Разработанные к концу 1956 года, в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве", типовые проекты были призваны резко удешевить строительство жилья. К "излишествам" в том числе были отнесены сохранившиеся до сих пор на ДВРЗ портики и даже башни.

К сожалению, хрущевки тоже не получится снести, и по той же причине. Даже если некоторые хрущевки простоят еще сто лет, их надо модернизировать – но и этого не сделаешь без отселения, на которое все должны дать согласие. До сих пор ни одна программа реновации устаревшего жилого фонда, которую анонсировали в Украине, не работала.

Что касается Киева, то понятно, почему в последние годы городская власть выделяет как никогда много денег на капитальные ремонты жилого фонда. Устаревшая 5-этажнаяя застройка в Киеве – это более 3 тысяч домов на 212 тысяч квартир, в том числе панельных – 757 домов на 64 тысячи квартир общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров. Эти старые панельные пятиэтажки нуждаются в реконструкции.

В проекте нового Генплана Киева предусмотрена комплексная реконструкция старой застройки десятков кварталов со строительством объектов общественного обслуживания, реконструкцией инженерных сетей, магистралей, строительством паркингов. Но когда это начнется – на этот вопрос пока никто не ответит.

На сегодняшний день, и то лишь благодаря воле властей столицы, начался процесс реновации квартала старой застройки на Лесном массиве. Киевсовет утвердил детальный план территории в границах улиц Милютенко, Шолом-Алейхема, Братиславской и Лесного проспекта, несмотря на то, что часть местного населения выступала против реновации квартала, даже особо не вникая, что это такое.

Но в данном случае городские власти проявили достойное упорство, потому что необходимо отселять людей из зараженного грибками и разрушающегося дома: его снесут, а жителей переселят в стартовый дом, который построят на свободном участке. В здании предусмотрены помещения для предприятий торговли и бытового обслуживания, а также многоуровневый паркинг на 299 машин. Далее планируется отселить еще два проблемных дома. Жителей собираются отселять поэтапно в уже готовые, предположительно 23-этажные (на месте пятиэтажек) дома, применяя коэффициент предоставления новой жилплощади 1,5. В границе квартала, подлежащего реновации, предусмотрена реконструкция детских садов, благоустройство зеленых зон.

А как у них?

В Европе, например, случается принудительное отселение той части жильцов, которая не согласна отселяться добровольно. Перед Олимпиадой-1992 в Барселоне отселили тысячи людей в связи с реализацией программы преобразования прибрежной части города. Им купили равноценные квартиры на вторичном рынке в самой Барселоне или в других городах, а тем, у кого это было не единственное жилье, компенсировали достаточно скромными деньгами. Были и те, кто не стал выселяться – жилье таких граждан, после предупреждений, сравняли с землей вместе с мебелью и другими пожитками.

В той же Барселоне в 2004 году более тысячи человек отказались покидать предназначенный к сносу дом, и "выселением" занимался местный спецназ. Три года назад в этом же городе мэрия распорядилась снести здания, мешающие постройке каменной лестницы перед входом в храм Святого Семейства. При этом город даже не финансировал эту операцию, всего лишь попросив церковь предоставить людям жилье где-то неподалеку.