Почти все пенсионеры ведут здоровый образ жизни. На нездоровый нет денег

Такой короткий пост я написал у себя в фейсбуке. "Нет времени", – тут же прокомментировал мой фрэнд – троюродный брат Сергей. Он уже несколько лет на пенсии, но, будучи высококвалифицированным специалистом в своей отрасли, находит подработки, благодаря которым помогает внукам, а выкроенное от трудов время посвящает путешествиям и другим хобби. Нездоровый образ жизни – не для него, конечно, но и "заслуженным отдыхом" это не назовешь.

Никакой широко распространенной и вызывающей общее доверие стратегии обеспечения собственной старости у наших сограждан не существует. Ничего до сих пор не предприняло и государство. Очевидно, это взаимосвязанные вещи. Впрочем, государство должно быть ответственнее, а значит, оно более виновато.

Разговоры о пенсионной реформе начались только в 1998 году, а в 2003-м было задекларировано введение трехуровневой пенсионной системы и прописаны условия введения второго, накопительного уровня общеобязательного государственного пенсионного страхования. С тех пор никаких сдвигов не наблюдалось. До сегодняшнего дня "висит" единственный недоработанный правительственный законопроект №4608.

А на днях на пресс-конференции по итогам года деятельности правительства Владимир Гройсман анонсировал пенсионную реформу. По его словам, планируемые изменения охватят 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров. Среди них приблизительно 1 миллиону 308 тысячам пенсии повысят на сумму до 200 гривен, 1 миллиону 208 тысячам – от 200 до 500 гривен, почти двум миллионам – от 500 до 1 тысячи гривен, а более чем миллиону украинских граждан повысят пенсии на сумму от 1 тысячи гривен в месяц.

Сейчас в Украине 12 миллионов пенсионеров, а единый социальный взнос регулярно платят около 10 миллионов работающих, включая самозанятых лиц и физических лиц – предпринимателей. Притом что пенсионеры с полным стажем должны получать не менее 1247 гривен, взносы платятся преимущественно минимальные (704 гривны). В то же время около половины пенсионеров получает примерно по полторы тысячи в месяц, а чуть более трех миллионов – от полутора до двух тысяч.

Неизвестно, чего ожидать вскоре, когда пенсионного возраста достигнет ныне работающее поколение, а трудоспособного – малочисленное поколение, родившееся в конце 1990-х – начале 2000-х. Владимир Гройсман скорее намекнул, но все же не открыл суть пенсионной реформы и источники покрытия расходов на нее, но в очередной раз заверил в том, что она не предполагает повышения пенсионного возраста.

Если речь идет об очередном изменении параметров действующей системы солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, согласно которой начисляются пенсии по трудовому и страховому стажу (а основные параметры – это минимальная пенсия, правила ее индексации и льготы), то не секрет, что они меняются вместе с каждой сменой власти.

Любая, двух- или трехуровневая (третий уровень – система негосударственного пенсионного обеспечения, то есть накопительная система добровольного негосударственного пенсионного страхования) система не сможет работать, если некому будет создавать инвестиционный доход, или попросту работать.

В масштабах государства нужны деньги немалые. Хотя, чтобы пенсионеры действительно почувствовали повышение уровня своей жизни в условиях ее безостановочного удорожания, анонсированные Гройсманом суммы – это все равно копейки.

В молодости, да и в среднем возрасте кажется, что пенсия где-то далеко, и даже самые пессимистические прогнозы, касающиеся перспектив страны и надежности государственной пенсионной системы, не слишком пугают. Подавляющее большинство не сомневается, что, достигнув пенсионного возраста, продолжит работать. Вот и все планы.

На практике получается не совсем так. Я уже молчу, что далеко не все доживают до пожилого возраста (по официальной статистике, до пенсии доживают 85 процентов женщин и около 67 процентов мужчин), но у большинства граждан с выходом на пенсию попросту пропадает желание продолжать трудиться. Тем более, если рынок труда может предложить только вакансии, которые чаще всего не соответствуют квалификации и амбициям многоопытных работников.

Остается по традиции надеяться на помощь детей и собственные накопления, которые в большинстве случаев оказываются слишком скудными, чтобы обеспечить достойную старость. Мало кто откладывает именно на жизнь на пенсии. Обычно в течение трудовой жизни собирают на крупные приобретения – машины, дачи, квартиры.

О старости стараются не думать и если, в конце концов, и начинают целенаправленно откладывать, то ближе к пенсии. Или не откладывают никогда. Потому что неизвестно, что будет в стране через год или даже месяц. Зачастую к выходу на пенсию у обычных граждан остаются накопления, которые позволят продержаться в лучшем случае несколько лет.

Да, еще можно сдавать в аренду жилье – некоторые пенсионеры-горожане выживают за счет этого. Так же, как жители сел – за счет огородов.

Украинцы морально готовы к мизерным пенсиям. Государство не одно поколение приучало к тому, что ничему верить и ни на что полагаться нельзя. И лучше не задумываться ни о чем долгосрочном, даже о планировании собственной старости.

"Якось то воно буде!" – так определил одну из главных черт выдуманного им симпатичного народа "чухраїнці" замечательный украинский писатель-сатирик, узник сталинских концлагерей Остап Вишня.