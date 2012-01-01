Податкові зміни і бюджет-2017: замість зростання – стагнація і збереження статус-кво для наближених до влади

Оксана Продан

У середу, майже о п’ятій ранку, парламент підтримав проект бюжету-2017. На жаль, традицію останніх років, коли головний фінансовий документ приймався під покровом ночі, порушено не було. Норми Регламенту, процедури, здоровий глузд стали жертвою політичної доцільності і бажання вибити для себе додаткові преференції . Економікою та майбутнім мало хто переймався. "Тут і зараз" – головний принцип, яким керувалися при розгляді податкових змін та бюджету на наступний рік.

Якщо проаналізувати все, що прийняли у середу вночі, можна зробити два висновки.

По-перше, у нас закони існують для простих людей, а не для політиків та урядовців. Як інакше можна пояснити численні порушення – невідомі засідання комітетів, маніпуляції з документами і т.д.?

По-друге, збільшення податків у нас продовжують називати турботою про людей.

Підвищення мінімалки оплатить малий і середній бізнес

Частина підприємців з 1 січня 2017 року щомісяця сплачуватиме понад 1 000 грн. у вигляді податків та зборів. Не всі, хто працює в маленьких містах та селах, зможуть це зробити. Тому будуть звільнення, закриття бізнесу, і натомість замість детінізації відбудеться розширення тіньової економіки. При цьому реального росту доходів не буде, на жаль, бо він об'єктивно неможливий без росту економіки.

Також розширюється сфера застосування касових апаратів. Профільний комітет не дослухався до вимог малих підприємців і відхилив мою поправку щодо відміни обов’язковості застосування касових апаратів у торгівлі "технічно складними побутовими товарами". Це призведе до збільшення витрат, адже один касовий апарат коштує щонайменше 4 000 грн. Та й щомісячне обслуговування – це додаткові декілька сотень гривень, які йдуть на невідомо чиї рахунки.

Крім того, підприємців, які працюють на загальній системі оподаткування, зобов’язують платити ЄСВ незалежно від того, є доходи чи немає. А це понад 700 грн. щомісяця додатково. Тобто, замість того, щоб стимулювати появу якомога більшої кількості активних людей, які працюватимуть на себе і створюватимуть нові робочі місця, держава, навпаки, робить усе, щоб їх не було. Мабуть, через те, що саме підприємці є тією силою, яка завжди намагається контролювати владу, ставити їй незручні питання.

Залишаються "схеми" в адмініструванні ПДВ.

Передбачалося, що однією з ключових податкових новацій стане реформа системи адміністрування податку на додану вартість, одного з найбільш корупційних в Україні. Але в останній момент знайшлися сили, які цьому завадили. Всі бази даних по ПДВ залишилися в Державній фіскальній службі (хоча їх мали передати Мінфіну), введено на три місяці перехідний період до єдиного реєстру, тому жодних якісних змін ми найближчим часом не побачимо. Фіскали і надалі зможуть маніпулювати з відшкодуванням ПДВ, а це мільярди втрачених коштів.

Збільшуються акцизи на пальне, алкоголь та тютюн

На бензин, дизельна пальне та зріджений газ – в середньому на 25-48%. На алкогольну продукцію та тютюнові вироби – на 12-40%.

Якщо на алкоголь та тютюн очікувалося підвищення акцизів, то про пальне раніше майже не говорили. Очевидно, що ціни на нього зростуть, а це потягне за собою підвищення цін на транспортні перевезення та всі товари і послуги, оскільки майже всюди є транспортна складова. Щоправда, в деяких містах вартість перевезень в маршрутках зросла вже в грудні, перевізники узгодили збільшення тарифів заздалегідь.

Крім того, багато питань до нової моделі оподаткування аграріїв. Замість спеціального режиму сплати податку на додану вартість введено дотації і ті аграрії, які не мають відношення до влади, досить обгрунтовано сумніваються в отриманні ними тих коштів, які раніше спрямовувались на виробництво.

З позитиву варто відзначити скасування 2% пенсійного збору при купівлі іноземної валюти, збільшення максимального розміру міжнародних добових до 80 євро на добу (ця норма дасть можливість відносити на витрати реальні суми усім, хто займається зовнішньоекономічною діяльністю), перенесення на пів року терміну для перереєстрації неприбуткових організацій для збереження неприбуткового статусу.

Є надія на те, що запрацюють електронні кабінети платників податків, але вона, зважаючи на останні підходи, дуже слабка.

Можна констатувати, що весь наступний рік ми знову витратимо на зменшення негативу від податкових новацій. Хоча в Уряду були всі можливості закласти основи для економічного зростання. На жаль, їх знову розміняли на популізм та збереження статус-кво для наближених до влади людей.