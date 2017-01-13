Про "Укрпочту", коммунальные платежи и ГИВЦ

Я возглавляю государственную компанию "Укрпочта" уже полгода. Одна из основных задач, которую ставило передо мной министерство инфраструктуры на этой должности – как можно более быстрая модернизация госкомпании. Мы хотим, чтобы "Укрпочта" была эффективной, прозрачной, технологичной, современной компанией. Если говорить "человеческим" языком, мы хотим, чтобы в наших отделениях не было очередей, чтобы наши операторы улыбались клиентам, чтобы любые операции можно было реализовать в "Укрпочте" быстро и без проблем.

Чтобы добиться этого, нужно время, много усилий, и, конечно же, очень много инвестиций, то есть денег. Поэтому одна из моих ключевых задач сегодня – изыскать деньги, на которые можно будет покупать компьютеры, делать ремонт в отделениях и т. д. А чтобы найти эти деньги, наша команда активно анализирует все операции, которые совершает "Укрпочта", – какие из них можно делать эффективнее, где можно сэкономить, а где – заработать больше.

В ходе этой работы, которая велась всю вторую половину 2016 года, обнаружили много интересного. В том числе, что ряд услуг, предоставляемых "Укрпочтой" и которые не являются законодательно закрепленной за ней социальной нагрузкой (как, например, "универсальные почтовые услуги", – перечень почтовых услуг, которые мы должны предоставлять по регулируемым государством тарифам), являются убыточными для нашей компании. Логичный вопрос, который возникает в этом свете, зачем "Укрпочте" предоставлять эти услуги, ведь это ведет к банальному ухудшению финансового состояния "Укрпочты", и, в свою очередь, к невозможности модернизировать предприятие.

Как оказалось, одной из таких проблемных услуг стало сотрудничество с киевским КП "Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ)". Это предприятие оказывает посреднические услуги по приему трех видов коммунальных платежей: за горячую, холодную воду и водоотведение, а также за содержание домов и придомовой территории. Фактически только эта компания сотрудничает с указанными коммунальными предприятиями г. Киева, а "Укрпочта", как и банки, а также другие операторы по приему платежей от населения, может принимать указанные платежи только заключив договор с ГИВЦ, а не напрямую. Также важно, что эти услуги ГИВЦ предоставляет только для киевских городских коммунальных предприятий и они не распространяются на предприятия области и соответственно и жителей Киевской области.

Проанализировав ситуацию, "Укрпочта" предложила несколько повысить комиссию, которую платит "Укрпочте" ГИВЦ. С пилотных 0.5%, которые мы "тестировали" в 2016 году, и которые показали свою убыточность для "Укрпочты", мы предложили поднять ее до экономически обоснованных размеров . С таким размером комиссии, которую нам платил бы именно ГИВЦ, а не наши клиенты, "Укрпочта" могла бы и дальше принимать платежи на счета ГИВЦ и при этом эффективно решать проблему очередей.

К сожалению, не найдя (по крайней мере пока) взаимопонимания по уровню тарифа с этой компанией, "Укрпочта" была вынуждена отказаться от продления договора сотрудничества, который закончился между нашими предприятиями 31 декабря 2016 года. Мы честно сообщили клиентам о том, почему мы вынуждены предпринять этот шаг, и где теперь они могут оплачивать три вида коммунальных услуг, которые проводятся через ГИВЦ.

Но на фоне появления мифов и неоправданных страхов вокруг этой темы, хочу ответить на самые частые вопросы по этой теме.

1). Какие платежи "Укрпочта" принимает, и где, а какие – временно не принимает?

"Укрпочта" продолжает принимать для оплаты счета за все коммунальные услуги по всей территории Украины. Для Киева – это счета "Киевгаз", "Киевэнерго", счета за тепло, услуги связи, платежи на счета ОСББ и многие другие, – мы, как и раньше, напрямую работаем с ними, принимая платежи от граждан на их счета. Эти счета составляют 80% от объема платежей среднестатистического киевлянина. Счета, которые мы принимали в пользу ГИВЦ как расчетного центра для ряда коммунальных предприятий г. Киева, приходиться всего 20% от размера общих платежей.

В результате приостановки сотрудничества с ГИВЦ, "Укрпочта" временно не будет принимать лишь три платежа по Киеву (за горячую, холодную воду и содержание домов и придомовой территории), которые обрабатывает "ГИВЦ". Но! Эти платежи, как и раньше, можно сделать и через существующую развитую инфраструктуру коммерческих банков, терминалов и интернет-компаний.

2) Почему проблемы возникли именно с ГИВЦ?

ГИВЦ – это посредническая компания, которая собирает данные в т. ч. расчет задолженности и показания счетчиков у поставщиков коммунальных услуг, и предоставляет эти данные "Укрпочте" с помощью своего программного обеспечения. Если с другими поставщиками услуг мы работаем напрямую, то в трех случаях реквизиты для оплаты поставщиков услуг закрыты ГИВЦ, и без договорных отношений с этой компанией провести эти платежи напрямую мы не можем.

3) Почему "Укрпочта" просит повысить тариф, и справедливо ли это повышение?

Здесь важно понять два момента. Во-первых, то, чем сотрудничество "Укрпочты" с ГИВЦ отличается от сотрудничества этой компании с коммерческими банками по оплате коммунальных платежей.

Дело в том, что "Укрпочта" не взимает тариф за оплату коммунальных услуг с конечного потребителя. Когда оплату на счета ГИВЦ принимает банк – ГИВЦ берет с клиента получателя-коммунального предприятия свою комиссию, а банк берет свою комиссию уже с плательщика–клиента. "Укрпочта" работает иначе. Единственная плата за наши услуги, которую мы получаем – это от компании ГИВЦ. Именно поэтому мы так боремся за рентабельность тарифа сотрудничества с этой компанией: мы не хотим перекладывать финансовые проблемы на плечи клиентов, но и не можем позволить работать в убыток себе.

Второй важный момент – в том, что "Укрпочта" не имеет возможности принимать платежи как это могут делать банки: оплатой со счета, карточки или через интернет-банкинг, и в результате, можем принимать платежи на счета ГИВЦ только наличными. Но это требует бОльших расходов на прием таких платежей, в т. ч. на зарплаты персонала, аренды помещений, инкассации и т. д. То есть мы априори не можем предоставлять услугу по той же стоимости, что и банки.

4) Что "Укрпочта" делает, чтобы решить проблему?

Переговоры с ГИВЦ были инициированы нами еще в ноябре 2016 года. Поскольку с тех пор достичь взаимного согласия так и не удалось, срок действия договора о сотрудничестве истекал в конце декабря, а новый договор не был подписан, с января у наших компаний нет юридических оснований для сотрудничества. В то же время, мы неоднократно выступали с предложением найти взаимовыгодное решение, в том числе направляли ГИВЦ официальную оферту с проектом договора (получив встречную оферту с проектом договора на условиях договора 2016 года, которые являются экономически невыгодными для нас); предоставили протокол разногласий с предложением обсудить их (ответ до сих пор не получили); направляли другие предложения по урегулированию вопроса приема платежей, ответа на которые также нет. Как итог, на данный момент переговоры по-прежнему продолжаются.

Чем и когда они могут завершиться? Надеемся, быстро, и позитивно и для "Укрпочты", и для наших клиентов. Мы приносим искренние извинения всем клиентам, которые могут почувствовать дискомфорт от нынешней ситуации, но важно помнить, что "Укрпочта" – государственная компания, и ее убытки – это убытки всех украинских граждан. Мы не хотим и не имеем права нести эти убытки, поэтому будем бороться за право работать без них.

В том числе, мы готовы бороться за право получать информацию о поставщиках коммунальных услуг напрямую, чтобы в будущем не быть заложником ситуации, когда, не имея доступа к их реквизитам, мы зависим в нашей работе от одного посредника.