Полтора года после создания собственного дела: какие уроки я извлекла после ухода из корпоративного бизнеса

В разгар кризиса, в нестабильной экономической и политической ситуации в стране я сделала шаг, который многим может показаться равным самоубийству. Проработав долгие годы на топ-позициях в крупнейших украинских и международных компаниях, я не побоялась вплотную приблизиться к своей мечте и основать собственный бизнес.

Знаете, работая в крупных корпорациях на топовых позициях, мы становимся экспертами с колоссальным опытом, которые достигли высоких результатов и поднялись вверх по карьерной лестнице. Мы уже точно знаем, что способны: создать свой уникальный продукт, уникальную услугу, построить свою эксклюзивную модель ведения бизнеса. Мы получили качественное обучение, изучили истории развития бизнеса успешных людей, прочитали много книг, реализовали не один успешный проект…. Мы точно готовы! Мы не боимся выйти из зоны комфорта и сделать свой первый шаг, шаг на вершину своей, а не чьей-то истории успеха.

Моей истории уже полтора года. Теперь, оглядываясь назад, я ни о чем не сожалею и понимаю, что это был правильный шаг, к которому я готовилась всю свою жизнь. Но не все так безоблачно. Ежедневно я продолжаю сталкиваться с миллионом ранее не свойственных мне задач: от уборки помещений до поиска клиентов.

Уроки, которые я извлекла за это время, очень важны и, возможно, пригодятся тем, кто решил сделать первый шаг к своей личной истории успеха.

1. "Вторая сторона медали".

Работая в крупной корпорации, основное, чего ожидают от тебя – максимально эффективной реализации идеи собственника. Именно это и есть то, что очень часто и заставляет наемных топ-менеджеров задумываться о собственном бизнесе, как о возможности самореализации. В тоже время, и, кстати, об этом не пишут в книгах, ты являешься частью крупной корпорации, а это бренд для бизнес-сообщества, за который готовы платить деньги. Как только ты оказываешься вне рамок компании и остаешься один, сила бренда уходит, ведь за твоей спиной уже нет имени известной корпорации. Тебе заново нужно создавать свой собственный бренд имени твоей компании.

2. "Никто не спотыкается, лежа в постели".

Ошибки в работе каждого человека неизбежны, вне зависимости от того, работаете вы в крупной корпорации или в собственной, пока еще не большой компании. Еще сложнее, если вы перфекционист признать факт того, что на "солнце тоже есть пятна". Мысли о том, что вы поторопились с таким важным решением – начать бизнес – будет приходить к вам в голову еще чаще, чем в самом начале. Но в свое время подумав, вы приняли решение, поэтому сейчас не сомневайтесь. Вам верят ваши сотрудники, клиенты, партнеры. Назад пути нет. Успешно реализованный проект в одной компании, не обязательно будет таким же успешным в другой. И причина не только в ваших навыках. На достижение результата влияет огромное количество факторов, но он будет получен обязательно. Не ошибается тот, кто не работает, а вы пишите свою историю успеха. Каждая ошибка, делает вас сильнее, добавляет опыт, повышает экспертизу.

3. "Ваш продукт востребован, но не уникален".

Всегда помните: то, что делаете вы, могут сделать и другие. Сегодня в мире высоких технологий сложно быть уникальным, поэтому ваша задача – стать лучшим в своей отрасли. Используйте свой опыт: чем чаще вы производите ваш продукт, тем лучше он становится. Не забывайте про креатив – важно все 24 часа в сутки думать о том, как выделиться из разнообразия аналогичных продуктов. Не подражайте никому. Изучать конкурентов нужно, но не для того что бы скопировать модель ведения бизнеса, а для того, чтобы не повториться.

4. "Талант выигрывает игры, а команда – чемпионаты".

Как и в начале вашей "истории", так и каждый день, главное в компании – сотрудники. Работая в крупных корпорациях, вы не задумываетесь о привлечении и удержании "звезд", ведь для этого есть целый HR-департамент. Для "звезд" важен и бренд работодателя, и масштабность задач, и глобальность бизнеса, который вам сложно предложить сейчас.

На работу следует привлекать не "звезд", а "правильных людей". Возможно, не самых блестящих, но тех, кто подходит непосредственно под работу, выполнение которой для вас имеет крайне весомое значение. А еще лучше – когда каждый занят тем, что умеет лучше всего.

Поэтому, нужно быть готовым к тому, что ваша команда будет меняться и это совсем не катастрофа, и более того, причина не в вас. Это естественный процесс развития как личности, так и компании. Главное – всегда помнить, что, те, кто придет к успеху вместе с вами, вне зависимости от того, в какой момент присоединились, и есть ваша команда. Остальных нужно просто поблагодарить и отпустить.

5. "Спасибо, не нужно".

Спустя время вы все еще продолжаете слышать в ответ эту фразу на предложение вашего продукта. И это сложнее принимать, чем даже год назад. Знайте, это не проблема – ведь чем чаще вы слышите эту фразу, тем больше ваших потенциальных клиентов узнали о вашей компании и о вашем продукте. То, что не нужно сегодня, может стать незаменимым завтра. Ваш продукт нужен и важен, а отказ мог быть получен по разным причинам: момент предложения – повторите предложение клиенту через некоторый промежуток времени; способ предложения – проработайте свои скрипты продаж, запомните, важно какую ценность для клиента предоставляет ваш продукт; клиент – работайте с базой потенциальных клиентов, создавайте профиль клиента, расширяйте связи.

6. "Не бойся продвигаться медленно, бойся стоять на месте".

Подытоживая, могу сказать, что за эти полтора года со дня рождения компании "Группа Финансовых Решений" изменился мой бизнес, изменилась моя команда, изменилась и сама я. Мы пока еще не лидеры рынка, и пока еще, выбирая между нами и более зрелыми, известными компаниями, клиент принимает решение не всегда в нашу пользу. Но сравнивая себя сегодня и себя вчера, мы видим положительную динамику в развитии. Значит, мы готовы сделать еще один, следующий, более осознанный шаг в нашей истории успеха.

Как гласит китайская народная мудрость: победа достается тому, кто выдержит на полчаса больше, чем его противник.