А кто-то научился жить вопреки войне

Неожиданно услышала историю и удивилась. Знакомый поехал с семьёй сразу после Нового года в Карпаты. Точнее, в Трускавец. Катался на санках и лыжах, не пропустил ни одной колыбы, был на экскурсиях и пил водичку в бювете. Пробыл там десять дней и вернулся домой счастливым отдохнувшим человеком, какими возвращаются обычно из отпуска. Кажется, да что в этой истории такого изумительного? Все и ничего. Во-первых, слушая такие вбросы историй, кажется, что война вообще для какой-то группы избранных. Кто-то воюет, теряет конечности и жизни, обретает и теряет веру, находит друзей и теряет их, а кто-то с семьёй рулит, как ни в чём не бывало, туда, где просто хочется отдохнуть и где еще не бывали.

Мой знакомый долго и вязко рассказывал мне, как он впечатлился Карпатами, что местные за гривню кого угодно пустят, и что за все его десять дней отдыха с ними не было ни одной щекотливой ситуации от того, что они с Донбасса и говорят исключительно по-русски. Если верить моему знакомому, они даже не скрывали, откуда они – жили и радовались жизни. А местные жители сетовали, что из-за этой войны стало пустовать жилье, которое раньше занимали россияне и люди с Донбасса. Я слушала все эти истории в изумлении, хотя слушаю что-то похожее не первый раз. Мои друзья каждые каникулы ездят из Луганска или в Киев к друзьям, или в Миргород на оздоровительные процедуры. С лета 2014 не пропустили ни одних каникул. Возвращаются с покупками, впечатлениями и новыми планами. И когда они начинают мне рассказывать о своих новых "открытиях" или показывать фотографии из новых мест досуга и отдыха, я очередной раз изумляюсь – а идет ли война вообще? Или это что-то вроде дурного сна, когда утром уже не понимаешь, что из этого правда, а что ночные кошмары.

Я не могу понять, с какой легкостью и непринужденностью они проходят блок-посты отсюда туда. Ведь спрашивают у всех: куда, зачем? И у женщин, и, тем более, у мужчин. А тех, кто молод и внешне здоров, досматривают. Да, можно сказать, что едут проведать родственников, заготовив для убедительности адрес. Но неужели отдых настолько желанен, что компенсирует очереди, мост, вопросы, неприязнь, долгую дорогу, теряющих сознание стариков и деревянные стертые тысячами людей ступеньки на том мосту? И неужели и правда можно абстрагироваться настолько, будто война идет в каком-то другом измерении? Вот это меня и удивляет каждый раз, когда я это слышу. И если рассматривать отдельно эту историю о том, как здорово было покататься на сноуборде, каким чудесным был отдых в Карпатах, мир кажется совершенно нормальным. Но наряду с такими мирными и почти фантастическими рассказами я слышу и те, в которых погибают люди, долго и безуспешно проходят лечение после ранений раненые случайными пулями мирные жители, как тяжело привыкают жены погибших к одиночеству, а дети к сиротству… И после таких контрастных рассказов кажется, что эта война – дело избранных. Кто-то идет воевать, а кому нужна прежняя жизнь, и он продолжает ею жить с чуть большими трудностями, игнорируя все происходящее вокруг. И будьте уверены, для таких нет закрытых границ, есть только сила желания, потому что жизнь слишком коротка, чтобы лишать себя удовольствий…