Бедность и счастье в Луганске

Я хорошо знаю, что слова "бедный" и "счастливый" не всегда противоположны по своему значению, также как "голодный" и "добрый". Именно поэтому я заменила на сапоге только один замок. Второй был исправен, а менять оба ради внешней схожести с двойной оплатой я не стала. Дурак не заметит, а умный не скажет, что на моей обуви разного оттенка молнии с разными по форме бегунками.

Мне вообще кажется, что каждый крутится сейчас как может. Но именно рецепты счастья меня занимают больше всего. Люди, которые могут идти не спеша по городу, счастливые моменту находиться здесь и сейчас. Меня впечатляют те, кто умеет кроить свой бюджет так, чтобы в нем оставалось место для счастья, а смех и беззаботность они получают с горой на сдачу, как раньше сыпали семечки в бумажный стаканчик. Хотя "деньги" и "счастье" тоже не всегда антонимы.

На кружке детских танцев, сидя в раздевалке, я слушала истории чужой словоохотливой бабушки о нехитрых линиях судьбы на ладони жизни её дочери. Трое детей. Младшему почти два, а старшему почти восемь. Дочь работает, учится, берёт подработки на дом. Крутится сутками, почти не спит. Муж пьет. Нет фактически мужа, живут отдельно. Она с детьми у матери, муж сам. Хорошие дети, я их вижу часто. Она покупает им самые дешевые булочки, а детвора их лопает так, будто это лучшее лакомство. Так вот слушая эти нехитрые истории о лишениях этой семьи, меня наповал сразил один эпизод. Старший мальчишка носит очки. И вдруг они оказались разбиты. Мать нашла их уже разбитыми у детей. Она так всех троих лупила, так кричала, что бабка думала, убьет всех сгоряча. Из-за денег. Очки сыну купить не по карману. На счету каждая копейка Дети, рыдая, сознались – младший разбил, ему нет и двух лет, случайно.... Случайно. А я о счастье, россыпью, на сдачу...

При мне в "госбанке" аванс получали работники одного из бюджетных предприятий. Одной из женщин к выдаче было 1780 рублей. И она, получая деньги, комментировала: "Тысячу завтра отдам ребенку за лицей. На остальные жить 15 дней. И ни в чем себе не отказывать..." Не унывая – смысл? Но меня впечатляют люди. У них есть мотивы выбирать одежду, мечтать, планировать… У них есть видение своей жизни в перспективе. А я поймала себя на том, что распределяя деньги, я в очередной раз заметила, что мне их не хватает ни на что. Каждая трата – брешь в нехитром бюджете. Дорого буквально всё. Цены-то, как известно, у нас московские, а зарплаты еще довоенные, умноженные на два. Пенсии – 2000 рублей, а неплохая по местным меркам зарплата – 5000 рублей.

А еще я увидела как возле мясного магазина "Имидж" в старом центре нищенка целыми днями просит милостыню. Магазин из дорогих, рядом несколько "военных" объектов, большой поток людей. То стоя, то сидя на уличном вазоне старушка держит руку протянутой навстречу своему счастью. А вечером, после смены, она спускается на одну улицу вниз и ужинает в кафетерии "Птички" – жареный хек, молочный коктейль, кусочки жареной курицы и пирожное. Медленно и не спеша, с огромным удовольствием и огромными баулами под ногами, в старом женском халате и штанах под ним. И счастье в ее случае осязаемо и реально, имеет запах и вкус. И вкус счастья имеет каждая копейка из этих подаяний.