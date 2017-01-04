Иллюзия богатства и комиссионки в Луганске

Мне кажется, самое выгодное вложение денег сейчас в комиссионки. Ни в сеть ювелирных магазинов (не до того), ни в супермаркеты (кому под силу тягаться с "Народными"), а именно в разветвленную сеть комиссионных магазинов. Ведь как рассуждает человек, всю жизнь живший от зарплаты до зарплаты, работая на кого-то? Если денег не дали или их не хватает – нужно занять. Если нечем отдавать, нужно что-то продать. А окинув свой дом, оказывается, что есть множество того, что в принципе можно продать, только кому и как? Стоять на рынке с чашками и мужниными туфлями можно и месяц, и два, и даже три. А как это делать, продолжая работать?

А тут – о-па! – прямо под домом, да и на каждом шагу сеть комиссионных магазинов, с пышной рекламой просто повсюду – не заметить невозможно. И главное – деньги обещают сразу, мгновенный выкуп понравившегося товара. На деле оказывается, что ничего сразу не происходит. Берут товар на комиссию, держат три месяца. Им – 30%, хозяину вещи – 70%. Если будешь задирать цену в надежде легкого и быстрого обогащения, останешься при своих пожитках и без денег, а отдавать за так тоже вроде бы ни с руки. Сложно и непонятно. Если уж очень хочется продать, уступай, а если нужны деньги, жди, надейся, что высмотрят именно твою вещь. Забавно и трогательно слушать доводы владельцев товара, которые с такой надеждой несут его в комиссионки: "Мех натуральный", "Почти не носили", "Посуда середины прошлого века", "Мельхиор настоящий, можно любимую кошечку с этого блюдца кормить" и так далее. А девочкам-приемщицам что? Им нужно принять и установить реальную цену, чтобы шел оборот денег, чтобы всему штату сотрудников было чем платить зарплату, было чем оплачивать аренду немалых площадей в центральных частях города и шла прибыль владельцам.

В этих магазинах настоящий Клондайк! Чего там только нет! Хрусталь – редкий, цены которому раньше не было, который для семьи был целым состоянием и десятилетием украшал посудные стенки типовых квартир. Из такой посуды любая еда была лучше ресторанной. Два раза в год его бережно перетирали вафельными полотенцами, чтобы потом снова поставить сверкать за стекло до ближайшего праздника или плановой генеральной уборки. Такими вещами гордились, дорожили, по ним измеряли благосостояние семьи… А сейчас вся эта роскошь за стеклом витрины – выбирай, что по душе. Вазы, салатницы, блюда. К ним шубки натурального меха, подарочные ножи (дороги только в момент дарения, а потом собирают пыль), чашки без блюдец, блюдца без чашек, сахарницы без крышек ("Не пользовались совсем"). Из нового – роутеры, измельчители бумаг, принтеры, ноутбуки, хлебопечки. Есть совсем новое, в еще подарочных упаковках – память о чьих-то юбилеях, годовщинах свадеб, минутах уверенности, что именно с этой вещью жизнь будет ярче, лучше, комфортнее… В этой сокровищнице можно отыскать совершенно странные вещи, типа детских вязанных носочков за 60 рублей и волчьих шуб с изношенной подкладкой. А главное – эти магазины полны людей. Тех, кто приносит товар и выбирает его, понимая, что новое уже не по карману. Комиссионки – лучшее из возможного сейчас. Почти секонд-хенд только, как раньше. Только с пометкой "элитный". Элитный комиссионный. Их сейчас сотни. "Рубльовый" и прочие. На любой вкус. Эхо прошлого. Иллюзия богатства.