Луганск: купить можно все – были бы деньги

Недавно озаботилась поиском штуковины из разряда излишеств. Таких, которые по мирной жизни в самый раз, но никак не для войны. Тут и пытайся понять – война сейчас или мир. Если у меня возникла надобность ее купить, вероятно, для меня сейчас зона исключительного мира.

По прежней жизни то, что мне было нужно, продавали в бывшем "Эпицентре" (сейчас это "Стройцентр") в большом количестве. Благо, у меня был номер телефона одного из продавцов – по городскому номеру, заявленному в контактах магазина, не дозвониться никогда. Нет, штуки этой сейчас нет в продаже, и где я могу ее взять, продавец не знает. Поиски по интернету привели к тому, что все отсылки идут по территорию законной Украины – туда, где есть продажи через интернет-магазины и существуют интернет-транзакции. То ли я плохо ищу, то ли найти действительно не просто. Я обратилась к паре приятелей, кто по моему женскому разумению, мог подойти к моему запросу логистически и здраво. Один отозвался сразу же – нашел нужную мне модель в российских интернет-магазинах и предложил ввезти ее службой доставки из Ростова – вот и контакты. Ссылаясь на свой опыт, подтвердил, что удобно – оплачиваешь стоимость выбранного изделия наличкой в офисе службы-перевозчика в Луганске и недели две-три ждешь доставки. Привел пример – покупал кое-что для себя. Изделие стоило 17000 рублей, за доставку взяли 3900 рублей. Но даже с такой ценой это вышло много дешевле луганских цен.

Второй вариант мне предложила официальная фирма-дистрибьютер нужного мне изделия, находящаяся, конечно, на территории законной Украины. Они сбросили мне пару ссылок – одна свидетельствовала о том, что я могу купить все только до зоны разграничения. Легко, удобно, как раньше. Я читала с разочарованием – такой тупик был всегда поначалу, когда никто за пределами т.н. "ЛНР" не мог поверить в то, что здесь нет ни банков, ни служб доставки.

Но чуть дальше шел контакт – может, пригодится – службы доставки с территории законной Украины в Луганск. Все предельно лаконично: "Доставляем все. Оплата производится в грн и в рублях. У нас, в Луганске и Донецке Почты НЕТ и НЕ будет! Мы только помогаем Вам получить/отправить посылки, выезжая на тер. Украины! Груз доставляем от 2х до 5 дней. Вы отправляете новой почтой в город Станиця Луганська. мы получаем и доставляем посылку в Луганск или Донецк. Раздача посылок происходит на квартале Гагарина возле … с 18-19 часов. Прием звонков строго с 9-18 часов. Также покупаем лекарство и что вам необходимое и доставляем вам. Для упрощения и ускорения обработки – скопируйте эту форму заявки, заполните и отправьте нам на почту".

В самом объявлении было до десятка ошибок-опечаток. И схема была очень похожая на доставку из Ростова. И, наконец, у меня был и третий вариант – мониторинг по телефону всех фирм, которые когда-то торговали нужной мне вещью. Если повезет – можно найти остаток прежней жизни. Цена будет выше аналогичного изделия здесь в разы. И в моем случае решаться нужно только на то, на чем я хочу сэкономить – на цене или времени. Если нужно срочно, покупать здесь, если хочу сэкономить, где-то там, за горизонтом, где есть как в сказочной Мекке все и в изобилии. Были бы деньги.