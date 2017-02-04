Луганск: Приспособились жить, исходя из ситуации

Хотелось бы иметь шубку натурального меха и красную дамскую сумочку настоящей кожи, курить тонкие сигаретки, щуриться в глаза собеседнику, слушая, как за спиной с мягким стуком захлопывается дверца своей машины. Но к шубке нужен особый шарм, а сумочку красного цвета даже настоящей кожи не станешь носить просто так. Да и два нарезных нарезанных батона по 12 рублей за штуку не уместятся в ней. Не комильфо это будет с пачкой тонких сигарет и ключами от моей предполагаемой машины в тон красной сумочки или шубки, непременно натурального меха…

На рынке пусто. Продавцы уходят пораньше, покупатели ищут дешевле. Все ждут зарплат, людей, стабильности и мира. Хотя бы частями, хотя бы как-то. "Не нужны мне эти две пенсии, дайте мне просто цены, как в мирной Украине, и я буду жить и радоваться". "Да? Да цены не на все там и дешевле. А цены на газ как в Украине ты хочешь? Сидеть как моя сестра в Станице в холодной хате и мерзнуть?" Вечные споры и вечные распри. О войне говорят предприимчиво. Приспособились жить, исходя из ситуации, и искать в ней хотя бы какие-то нехитрые выгоды для себя. Хотя при каждом подвернувшемся случае (а рынок их представляет великое множество) говорят о том, как тяжело жить в подвешенном состоянии в "республике" и как хочется если и не как раньше, то хотя бы как в свободной Украине сейчас…

Пенсии здесь в разы ниже минимальных российских, зарплаты – тоже не чета российским, а вот цены вполне конкурентноспособны с Москвой. Что уж везти из России сюда гостинцы – их и здесь можно купить по тем же ценам.

Недавно в местных новостях вкрадчиво и иносказательно нам сообщили, что не рекомендуют нам покупать мясную продукцию за пределами "республики", а если точнее – в Украине. Там свирепствует африканская чума животных. И обычно на такие инфоспичи мало кто обращает внимание – мало ли о чем нас предупреждают ежедневно (не брать в руки незнакомые предметы, не заходить глубоко в лес и быть осторожными с огнем). Только вот в новостях красивая барышня не сообщила нам, что вся мясная продукция отбирается на блок-постах у самой "республики" с целью последующей утилизации, дабы уберечь самое дорогое – жизни и часто невосполнимое – здоровье от опасной африканской чумы животных, которая где-то там за мостом через Донец.

Ох, не носить мне сумочки настоящей кожи пурпурного цвета, не курить тонкие сигаретки, опираясь на собственное авто… Каждому ведь свое в этой жизни. А к богатству тоже ведь нужно быть готовым, иметь к нему стойкость и иммунитет. Куда уж я без своих трудностей, да с булочками с корицей по 9 рублей за штуку.