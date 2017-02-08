Что делать, если в наследство досталась квартира с многотысячными долгами за коммуналку

Сегодня, 05:29

На каких условиях можно договориться о реструктуризации долга за квартплату

Задолженность может быть реструктуризирована.
Задолженность может быть реструктуризирована.

"Я унаследовала квартиру после одинокого бездетного брата. Но, как оказалось, он сдавал две комнаты из трех семье, которая не полностью платила за квартиру, хотя при съеме обещала оплачивать всю "коммуналку". В третьей комнате брат жил сам. Так продолжалось 10 лет, долгов накопилось на 40 тыс. грн. Квартирантов я выселила, но для вступления в наследство нотариус сказал, что я должна оплатить долг. Таких денег у меня нет, и я хотела бы долг рассрочить либо продать квартиру на условиях, что долг погасят новые владельцы. Но получается, что это невозможно. Как мне быть?" — Анна Т.

Отвечает Оксана Мардак, помощник адвоката АК "Чевгуз и партнеры":

"Возможно, вы с нотариусом не поняли друг друга. В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства (ст. 1218 ГК Украины). Поэтому только в случае, если у вас на руках уже есть свидетельство о принятии наследства и документы на квартиру, где вы указаны как владелец, тогда вы как наследник несете бремя содержания наследственного имущества и обязаны оплатить задолженность за "коммуналку". То есть сначала вы получаете документы и только потом занимаетесь долгами.

Существует возможность обращения владельца квартиры к жилищно-эксплуатационной организации для реструктуризации долга с целью его поэтапного погашения. Для этого владелец заключает с соответствующей организацией договор о ежемесячном равномерном погашении задолженности. Общая сумма платежей не должна превышать 25% доходов, определяемых при начислении субсидий для работающих граждан, и 20% — для пенсионеров и других лиц, которые получают любые виды соцпомощи. Срок такого договора — до 60 месяцев, в зависимости от суммы долга и уровня дохода граждан, но может быть продлен до полного погашения задолженности".
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Источник:

"Сегодня"

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