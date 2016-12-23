Гройсман призывает нардепов рассмотреть спецконфискацию в первые пленарные дни января
По словам премьера, необходимо провести подробное обсуждение данного законопроекта
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман настаивает на том, чтобы народные депутаты Украины рассмотрели законопроект о взыскании в пользу государства необоснованных активов в первые дни пленарных заседаний Верховной Рады в январе 2017 года.
"Я считаю и настаиваю на том, чтобы мы к этому вопросу вернулись в первые дни работы парламента в январе месяце. Должны собраться – я готов принять в этом непосредственное участие – обсудить каждую статью этого закона и принять важное решение, которое позволит эти деньги вернуть. Хватит на этом вопросе спекулировать. Сколько можно говорить о законах, не читая их?" – сказал Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.
Премьер отметил, что правительство внесло в парламент очередной законопроект о так называемой спецконфискации.
"Мы подали его в парламент. К сожалению, по техническим причинам не смогли его вчера рассмотреть", – сказал он.
По словам премьера, принятие этого законопроекта позволит вернуть в государственный бюджет 1,5 млрд долларов США, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными чиновниками Украины.
Напомним, в прошлый раз Рада провалила законопроект о спецконфискации 8 декабря.
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