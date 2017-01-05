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Гройсман рассказал об особенностях формирования бюджета-2017 с учетом спецконфискации http://www.segodnya.ua/img/article/7857/18_main.1483608942.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/18_tn.1483608942.jpg Законы Правительство заложило в бюдже только 30% от общей суммы предполагаемых к конфискации средств, отметил премьер

Гройсман рассказал об особенностях формирования бюджета-2017 с учетом спецконфискации

Сегодня, 11:35

Правительство заложило в бюдже только 30% от общей суммы предполагаемых к конфискации средств, отметил премьер

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Правительство в целях сохранения сбалансированности бюджета на 2017 год заложило в него только 12 млрд грн из 40 млрд грн предполагаемой спецконфискации арестованных средств режима Януковича из-за неопределенных перспектив принятия Верховной Радой закона о зачислении этих средств в бюджет. Об этом заявил пермье-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Обратите внимание, мы заложили сравнительно незначительный ресурс: если сумма спецконфискации примерно 40 млрд грн, то только 12 из них мы заложили в бюджет как компенсацию его дефицита. При этом мы оптимистично смотрим на перспективу спецконфискации. Время идет, правовая система подходит к этому моменту, поэтому все средства должны быть возвращены туда, откуда они были украдены. А украдены они были из бюджета, и эти средства должны служить государству и людям", – сказал премьер.

По словам Гройсмана, обеспечить частичное покрытие дефицита бюджета поможет и реформа таможни.

"Да, там еще далеко до качественного наведения порядка, но уже те первые шаги, которые мы сделали, позволили в августе (2016 года – Ред.) получить 1 млрд (грн – Ред.), а в дальнейшем уже 2-2,5 млрд грн перевыполнения планов получать ежемесячно в доходную часть бюджета", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, ранее Гройсман призвал парламент в январе вернуться к обсуждению и принятию законодательства, позволяющего решить вопрос спецконфискации в пользу государства средств, украденных окружением экс-президента Януковича в общем объеме 1,5 млрд долларов.

-2017_05
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Источник:

УНИАН

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