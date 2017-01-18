Иностранцы смогут совмещать несколько руководящих должностей – решение Кабмина

В правительстве отметили, что сохраняются требования по защите национального рынка труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы

Кабинет министров Украины разрешил работодателям применять труд иностранцев на нескольких руководящих должностях и обязал заключать контракт с работником-иностранцем в течение 90 дней после получения им разрешения на работу в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Правительство внесло изменения в порядок выдачи, продления и аннулирования разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

Так, Кабмин увеличил с 7 рабочих до 10 календарных дней срок подачи копии заключенного между работодателем и иностранцем трудового договора (контракта), а также обязанность работодателя по заключению трудового договора с иностранцем не позднее чем через 90 календарных дней после начала действия разрешения.

Также работодателям предоставлено право на применение труда иностранного специалиста на нескольких руководящих или управленческих должностях (по совместительству), что является важным для предприятий, созданных с привлечением иностранных инвестиций.

Предполагается и определение порядка и сроков обжалования решений региональных центров занятости об отказе в выдаче разрешения, продлении его действия и аннулирования разрешения, а Минсоцполитики должно будет утвердить соответствующий порядок обжалования.

Вводится норма о возврате работодателю документов, поданных для продления действия разрешения в случае отказа регионального центра занятости.

При этом, поскольку применение труда иностранцев в Украине создает конкуренцию гражданам Украины, сохраняются требования по защите национального рынка труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы и предусмотрено, что разрешение будет предоставляться квалифицированным иностранным работникам и только при отсутствии безработных соответствующей квалификации на учете в Государственной службе занятости.

В сообщении отмечается, что принятие акта будет способствовать упрощению ведения бизнеса, стимулированию работодателей к созданию рабочих мест, трудоустройству уязвимых категорий граждан Украины и улучшению инвестиционного климата в государстве.