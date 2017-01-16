Кабмин урезал полномочия министра юстиции
Решением правительствча отменяется членство главы минюста в ВСЮ и его полномочия назначения члена ВККС
Кабинет министров Украины отменил членство министра юстиции в Высшем совете юстиции (ВСЮ) и полномочия по назначению члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).
Согласно постановлению Кабмина №10 от 11 января, правительство привело в соответствие с законодательством положение о Министерстве юстиции.
В частности, правительство отменило следующие полномочия министра юстиции:
- участие в заседаниях съезда судей Украины и Совета судей Украины;
- назначение члена ВККС от Минюста;
- представление президенту об образовании и ликвидации судов общей юрисдикции на основании предложения председателя соответствующего высшего специализированного суда;
- а также то, что министр является членом Высшего совета юстиции.
Также Кабмин разрешил доступ к Единому государственному реестру судебных решений членам и уполномоченным работникам секретариата ВККС.
Кроме того, постановлением правительства №11 от 11 января, Кабмин определил, что Государственная уголовно-исполнительная служба обеспечивает осуществление оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями органов и учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, а также обеспечивает осуществление досудебного расследования преступлений, совершенных на территории или в помещениях службы.
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