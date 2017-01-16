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Кабмин урезал полномочия министра юстиции http://www.segodnya.ua/img/article/7887/27_main.1484579190.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/27_tn.1484579190.jpg Законы Решением правительствча отменяется членство главы минюста в ВСЮ и его полномочия назначения члена ВККС

Кабмин урезал полномочия министра юстиции

Сегодня, 17:06

Решением правительствча отменяется членство главы минюста в ВСЮ и его полномочия назначения члена ВККС

Кабмин урезал полномочия главы Минюста. Фото: пресс-служба Минюста
Кабмин урезал полномочия главы Минюста. Фото: пресс-служба Минюста

Кабинет министров Украины отменил членство министра юстиции в Высшем совете юстиции (ВСЮ) и полномочия по назначению члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Согласно постановлению Кабмина №10 от 11 января, правительство привело в соответствие с законодательством положение о Министерстве юстиции.

В частности, правительство отменило следующие полномочия министра юстиции:

  • участие в заседаниях съезда судей Украины и Совета судей Украины;
  • назначение члена ВККС от Минюста;
  • представление президенту об образовании и ликвидации судов общей юрисдикции на основании предложения председателя соответствующего высшего специализированного суда;
  • а также то, что министр является членом Высшего совета юстиции.

Также Кабмин разрешил доступ к Единому государственному реестру судебных решений членам и уполномоченным работникам секретариата ВККС.

Кроме того, постановлением правительства №11 от 11 января, Кабмин определил, что Государственная уголовно-исполнительная служба обеспечивает осуществление оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями органов и учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, а также обеспечивает осуществление досудебного расследования преступлений, совершенных на территории или в помещениях службы.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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