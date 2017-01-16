Кабмин урезал полномочия министра юстиции

Решением правительствча отменяется членство главы минюста в ВСЮ и его полномочия назначения члена ВККС

Кабинет министров Украины отменил членство министра юстиции в Высшем совете юстиции (ВСЮ) и полномочия по назначению члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Согласно постановлению Кабмина №10 от 11 января, правительство привело в соответствие с законодательством положение о Министерстве юстиции.

В частности, правительство отменило следующие полномочия министра юстиции:

участие в заседаниях съезда судей Украины и Совета судей Украины;

назначение члена ВККС от Минюста;

представление президенту об образовании и ликвидации судов общей юрисдикции на основании предложения председателя соответствующего высшего специализированного суда;

а также то, что министр является членом Высшего совета юстиции.

Также Кабмин разрешил доступ к Единому государственному реестру судебных решений членам и уполномоченным работникам секретариата ВККС.

Кроме того, постановлением правительства №11 от 11 января, Кабмин определил, что Государственная уголовно-исполнительная служба обеспечивает осуществление оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями органов и учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, а также обеспечивает осуществление досудебного расследования преступлений, совершенных на территории или в помещениях службы.