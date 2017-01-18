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НБУ больше не занимается контролем оборота документов – решение Кабмина http://www.segodnya.ua/img/article/7892/95_main.1484728838.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/95_tn.1484728838.jpg Законы Нацбанк ранее занимался не свойственными ему функциями, например, контролем оборота документов с элементами защиты

НБУ больше не занимается контролем оборота документов – решение Кабмина

Сегодня, 10:40

Нацбанк ранее занимался не свойственными ему функциями, например, контролем оборота документов с элементами защиты

Кабмин передал полиграфкомбинат по изготовлению ценных бумаг от Нацбанка МЭРТ. Фото: focus.ua
Кабмин передал полиграфкомбинат по изготовлению ценных бумаг от Нацбанка МЭРТ. Фото: focus.ua

Целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" передан из управления Национального банка Украины в сферу управления Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ). Соответствующее распоряжение №12 Кабинет министров принял 16 января и обнародовал сегодня, 18 января.

Напомним, Верховная Рада 6 октября 2016 года одобрила возвращение полиграфкомбината "Украина" из сферы управления НБУ в сферу управления МЭРТ.

Согласно пояснительной записке, на Нацбанк были возложены не свойственные ему функции: контроль над изготовлением бланков ценных бумаг и бланков документов с использованием специальных элементов защиты, а также контроль оборота документов, подтверждающих гражданство Украины и ряда других документов.

"Принятие проекта… позволит закрепить полномочия по управлению госпредприятиями, которые производят бланки ценных бумаг, документы и бланки, которые требуют использования специальных элементов защиты, за Кабинетом министров через подчиненный ему центральный орган исполнительной власти", – разъяснялось в документе.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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