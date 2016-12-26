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Порошенко подписал государственный бюджет на 2017 год http://www.segodnya.ua/img/article/7832/96_main.1482771957.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/96_tn.1482771957.jpg Законы Президент отметил, что бюджет является реформаторских и направленным на улучшение жизни украинцев и защиту потребителя

Порошенко подписал государственный бюджет на 2017 год

Сегодня, 19:05

Президент отметил, что бюджет является реформаторских и направленным на улучшение жизни украинцев и защиту потребителя

Порошенко подписал бюджет на 2017 год. Фото: president.gov.ua
Порошенко подписал бюджет на 2017 год. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 26 декабря, подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". Об этом с ообщает пресс-служба президента.

Порошенко отметил, что с самого начала, ломая "традиции" предыдущих лет, правительство своевременно подало государственный бюджет в Верховную Раду.

Президент напомнил, что бюджет своевременно и подробно был обсужден на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в части расходов на сектор обороны и безопасности страны.

Он также особо отметил, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и подчеркнул, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа".

"Впервые те новые образцы вооружения, которые были разработаны за последние два с половиной года, перейдут из процесса испытания в непосредственной постановки на вооружение, значительно усиливает боевые возможности наших Вооруженных Сил", – сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что другие силовые ведомства будут также обеспечены достаточным финансированием.

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Глава государства особо отметил, что правительством, президентом, премьер-министром и парламентом совместно были сделаны беспрецедентные революционные шаги по усилению защиты труда людей – поднята минимальная заработная плата до 3200 грн.

"Очень важно, что поднимается заработная плата учителей, врачей, в первую очередь квалифицированных работников. И мы наконец имеем возможность, чтобы человек, который работает, в первую очередь имел соответствующее материальное обеспечение", – подчеркнул президент.

Порошенко также подчеркнул, что принятый бюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, и значительно улучшает инвестиционный климат в стране.

Глава государства отметил, что в бюджете 2017 заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.

_president.gov.ua.Фото: president.gov.ua

Президент подчеркнул, что проведение реформы децентрализации в стране уже третий год подряд привело к существенному росту местных бюджетов и возможностей местных бюджетов. Глава государства отметил, что бюджеты развития местных общин выросли в 5-6 раз.

Порошенко выразил надежду, что после тщательного анализа изменений в законодательство инвесторами и международными экспертами продолжится улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business.

"Это завершение очень важного этапа, который доказывает эффективность и важность согласованных и скоординированных действий правительства, премьера, парламента и президента", – отметил глава государства.

Президент также подписал Законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла бюджет на 2017 год в ночь на 21 декабря 2016 года. Законопроект поддержали 274 народных депутата.
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Источник:

"Сегодня"

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