Порошенко подписал закон о перераспределении рентной платы за добычу нефти и газа в местные бюджеты

Ожидается, что закон будет способствовать заинтересованности местного населения в развитии газодобывающей отрасли

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины №1793-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата". Об этом пресс-служба главы государства.

Закон был принят Верховной Радой Украины 20 декабря 2016 года.

"Закон направлен на развитие административно-территориальных единиц, на территории которых ведется добыча углеводородов, и налаживание плодотворного сотрудничества между предприятиями нефтегазодобывающего комплекса и органами государственной исполнительной власти и местного самоуправления", – отмечается в сообщении пресс-службы.

Закон устанавливает распределение средств из рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, газа и газового конденсата.

Ожидается, что закон будет способствовать заинтересованности местного населения в развитии газодобывающей отрасли в местности, где они проживают, а также справедливому распределению средств между бюджетами разных уровней, общинами сел, поселков, городов, где осуществляется производственная деятельность предприятий нефтегазовой отрасли.

Согласно внесенным изменениям в Бюджетный кодекс Украины, к доходам общего фонда Государственного бюджета Украины зачисляются 95% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата.

Кроме этого, 2% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в районные бюджеты по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Законом устанавливается, что 3% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджеты городов республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, бюджетов объединенных территориальных общин по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Так, из них 2% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджет Автономной Республики Крым, областных бюджетов по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Закон также устанавливает, что также 1% из указанных 3% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджеты местного самоуправления по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.