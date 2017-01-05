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Порошенко просят установить языковую квоту для печатных СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7858/52_main.1483640781.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/52_tn.1483640781.jpg Законы Петиция собрала пока 23 подписи из 25 тысяч необходимых

Порошенко просят установить языковую квоту для печатных СМИ

Сегодня, 20:40

Петиция собрала пока 23 подписи из 25 тысяч необходимых

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой призвали Петра Порошенко установить процент украинского языка в печатных СМИ не менее 50%, передает УНН. Автором петиции выступил Игорь Шаповал.

"Предлагаю принять закон по поддержке украинского языка в печатных СМИ. Установить процент украинского языка не менее 50 процентов. Неприятно удивлен количеством русскоязычных СМИ в киосках, вокзалах... даже в центральной и западной Украине. Такое впечатление, что украинцы в Украине национальное меньшинство", – говорится в тексте петиции № 22/032323-эп.

Петиция была зарегистрирована 4 января 2017 г. и собрала пока 23 подписи из 25 тысяч необходимых. Для подписания петиции осталось 89 дней.
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