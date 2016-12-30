Порошенко утвердил новые военные билеты

При этом, согласно указу, владельцам старых документов менять их на новые не будут

Президент Украины Петр Порошенко своим указом №582/2016 утвердил новый военный билет. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Так, указ утверждает новые положения о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава и положение о военном билете офицера запаса, а предыдущие признаны утратившими силу.

Согласно указу, военные билеты, изготовленные или выданные до вступления его в силу, считаются действительными по всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца.

Также, военные билеты выдаются не только районными (городскими) военными комиссариатами во время призыва или принятия граждан на военную службу, но и подразделениями Службы внешней разведки после увольнения ее военнослужащего в запас.

Кроме того, указом определено, что бланки военных билетов изготавливаются не только по заказу Министерства обороны, но и Службы внешней разведки, а выдача, хранение и уничтожение военных билетов производится в порядке, определенном Минобороны и Службой внешней разведки Украины.