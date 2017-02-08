Сыроид представила законопроект о временно оккупированной территории Украины

Сегодня, 22:15

По словам Сыроид, законопроект определяет, что Россия является оккупантом

Оксана Сыроид, Фото: ukrafoto.com
Оксана Сыроид, Фото: ukrafoto.com

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид представила законопроект о временно оккупированной территории Украины, где Россия признается оккупантом.

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, проект закона был представлен в среду на заседании парламентского комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

По словам Сыроид, принятие законопроекта четко урегулирует статус и правовой режим временно оккупированной территории, минимизирует риски коррупции и контрабанды в районах линии разграничения временно оккупированной территории, "будет способствовать освобождению территории Украины из-под российской оккупации и защиты прав и свобод граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории Украины".

Также отмечается, что законопроект содержит положения, которые призваны гарантировать восстановление правопорядка на территории, освобожденной от временной оккупации, и обеспечить отстранение от управления органами местного самоуправления лиц, которые активно способствовали временной оккупации части территории Украины.

"Нормы законопроекта в случае их принятия, призванные способствовать обеспечению мира, стабильности, безопасности и демократического развития государства", – отметила Сыроид.

Она подчеркнула, что к принятию этого законопроекта "надо подходить спокойно, реалистично и прагматично, осознавая вызовы и опасности, которые имеем из-за российской агрессии".

По словам Сыроид, законопроект определяет, что Россия является оккупантом, также определены оккупированные территории и даты начала оккупации, внедрена система ограничений относительно перемещения товаров и людей в связи с оккупацией, комплексно урегулирован порядок работы органов местного самоуправления, установлены особенности правового режима военного положения на освобожденной от временной оккупации территории и определен комплекс первоочередных задач военных администраций по обеспечению жизнедеятельности такой территории.

"Если Украина сама не будет бороться, чтобы доказать, что пролитая в Украине кровь – на руках России, то другой заинтересованной стороны я в этом не вижу", – подчеркнула О.Сыроид.

Комитет принял решение о создании рабочей группы по доработке данного документа.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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