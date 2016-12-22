Украинских бойцов с Донбасса амнистировали

Верховная Рада Украины приняла закон об амнистии в 2016 году, предусматривающий, среди прочего, непреследование украинских бойцов, которые часто шли на фронт, не имея соответствующих документов.

Как сообщает Корреспондент, за закон проголосовали 226 депутатов из 308.

Напомним, депутаты принимали закон об амнистии в июле, однако тогда президент наложил на закон вето и вернул со своими предложениями, которые касались, в основном, исправления терминологии и устранения возможности неоднозначных трактовок.

Законом предлагалось освободить осужденных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в спецоперации на Донбассе, получили статус участника боевых действий.

Основными критериями для ее применения являлось незначительная общественная опасность преступлений, которые совершил человек, отбывающий наказание, а также объективные факторы – тяжелая болезнь, пожилой возраст.