В Раде хотят возродить налоговую милицию – Данилюк

Сегодня, 19:28

Министр призвал народных депутатов не поддерживать правки относительно возврата налоговой милиции

Александр Данилюк. Фото: Facebook
Александр Данилюк. Фото: Facebook

Депутаты налогового комитета Верховной Рады во вторник инициировали изменения, восстанавливающие налоговую милицию, которая с начала текущего года находится вне закона. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Соответствующий законопроект под ироничным названием "О налогообложении наследства" уже включен в сегодняшнюю повестку дня. Это попытка вернуть коррупционное наследство налоговой милиции. Если парламент поддержит эти изменения, орган, который годами "кошмарил" бизнес, будет вновь легитимизирован", – заявил министр.

Данилюк добавил, что договоренность относительно доработки законопроекта Минфина о создании финансовой полиции в кратчайшие сроки достигнута в понедельник, 6 февраля, на совещании под председательством премьер-министра. Основные бизнес-ассоциации, независимые эксперты и общественность публично поддержали законопроект.

"Я продолжаю придерживаться позиции о неприемлемости восстановления налоговой милиции. Это "наследие" должно уйти в прошлое", – подчеркнул министр.

Он также призвал не поддерживать правки относительно возврата налоговой милиции.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, в свою очередь, подтвердила решение комитета во вторник законопроектов №0940 о налогообложения наследства снять вопрос легитимности работы налоговой милиции до создания финансовой полиции.

"Негативная реакция на такое решение может возникнуть у тех, кто пытается решить личные проблемы в отношениях с фискальной службой за счет нивелирования работы налоговой милиции", – заявила Южанина.

Она выразила сомнения, что законопроект о финансовой полиции будет принят быстро, сославшись на его задержку в Кабинете министров.

"Еще раз подчеркиваю: никаких юридических оснований говорить о ликвидации налоговой милиции с 1 января 2017 года нет", – отметила Южанина.

Как сообщалось, в ходе прохождения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (закон №1797-VIII) в конце 2016 года в Раде была допущена техническая ошибка при изменении нумерации пунктов.

"Де-юре правовой статус налоговой милиции сейчас – "вне закона". Де-факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", – описала ситуацию народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Самопомич").

Министр финансов Данилюк в такой ситуации призвал к скорейшему принятию закона о создании финансовой полиции, о котором идет речь в меморандуме с Международным валютным фондом.

"В конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговою милицию вне закона уже с 1 января 2017 года… Стоит ли исправлять ошибку, опять легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Нужно двигаться только вперед", – заявил глава Минфина.

Он уточнил, что разработка и согласование законопроекта были завершены в сентябре 2016 года.

Документ предусматривает ряд основных принципов, на которых планируется создавать фиполицию:

  • замена силового подхода аналитическим;
  • сокращение штата до 2,5 тыс. чел. (в настоящее время – 15 тыс.);
  • невмешательство в работу честного бизнеса;
  • обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, представителей силового блока – не более 25%;
  • зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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