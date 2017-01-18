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В Украине хотят ввести регистрацию бездомных http://www.segodnya.ua/img/article/7893/60_main.1484736217.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/60_tn.1484736217.jpg Законы Рада приняла за основу закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания"

В Украине хотят ввести регистрацию бездомных

Сегодня, 12:42

Рада приняла за основу закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания"

Рада намерена ввести в Украине регистрацию бездомных. Фото: zik.ua
Рада намерена ввести в Украине регистрацию бездомных. Фото: zik.ua

Народные депутаты намерены предусмотреть в украинском законодательстве регистрацию бездомных и лиц, которые не имеют постоянного места проживания по адресу специализированного социального учреждения.

За законопроект № 3833 "О внесении изменений в закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" в первом чтении в среду проголосовало 230 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Законопроект предусматривает внесение в закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" нормы, согласно которой бездомные и другие лица, которые не имеют постоянного места проживания, регистрируются по адресу специализированного социального учреждения или учреждения социального обслуживания и социальной защиты, которые созданы в соответствии с законом "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей".

Документ предусматривает, что подачу заявления о регистрации, снятии с регистрации и месте проживания таких лиц возлагается на соответствующее специализированное специальное учреждение, учреждение социального обслуживания и социальной защиты, где данным лицам предоставляются социальные услуги.
закон, Украина, рада, Верховная Рада, регистрация, бездомные

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Источник:

Интерфакс-Украина

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