Законопроект о создании финансовой полиции готов и будет представлен на Кабмине – Данилюк

Министр финансов сообщил, что в среду, на заседании Кабинета министров, представит законопроект о правопреемнице налоговой милиции

Министерство финансов Украины представит законопроект о создании Службы финансовых расследований, аккумулирующей функции налоговой милиции и экономических подразделений силовых структур, на ближайшем заседании Кабинета министров в среду, 1 февраля. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Я подаю законопроект. Он уже есть в Кабинете министров. В следующую среду он будет вынесен на заседание Кабинета министров. Мы там проведем дискуссию. Я уверен, что мы этот законопроект утвердим и направим в Верховную Раду", – сказал министр.

По его словам, принятие закона ускорит реформирование Государственной фискальной службы и ее преобразование из "репрессивного" органа в сервисную службу для налогоплательщиков.

Напомним, в рамках Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" №1797 от 21 декабря 2016 года, налоговая милиция продолжит свою работу и выполнение обязанностей до принятия нового закона о ее правопреемнице – финансовой полиции.