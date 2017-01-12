Аваков считает Финансовую полицию "ремейком постсоветского ОБХСС"
Министр внутренних дел Украины против создания Финансовой полиции
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает недопустимым создание Финансовой полиции.
"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС", – написал глава МВД на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.
Как сообщалось, Министерство финансов Украины в ближайшие дни внесет на рассмотрение Кабинета министров законопроект о создании Финансовой полиции, "которую ждет бизнес и о котором идет речь в меморандуме с МВФ", о чем написал в Фейсбук министр финансов Украины Александр Данилюк.
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