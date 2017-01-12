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Аваков считает Финансовую полицию "ремейком постсоветского ОБХСС" http://www.segodnya.ua/img/article/7878/25_main.1484257168.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/25_tn.1484257168.jpg Мнения Министр внутренних дел Украины против создания Финансовой полиции

Аваков считает Финансовую полицию "ремейком постсоветского ОБХСС"

Сегодня, 23:48

Министр внутренних дел Украины против создания Финансовой полиции

Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает недопустимым создание Финансовой полиции.

"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС", – написал глава МВД на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины в ближайшие дни внесет на рассмотрение Кабинета министров законопроект о создании Финансовой полиции, "которую ждет бизнес и о котором идет речь в меморандуме с МВФ", о чем написал в Фейсбук министр финансов Украины Александр Данилюк.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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