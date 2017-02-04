Блокада поставок угля с Донбасса выгодна России – эксперт

Сегодня, 13:00

Блокировка может вынудить Украину закупать антрацит у РФ по гораздо более высоким ценам

Эксперт уверен, что блокада поставок угля с Донбасса играет на руку России. Фото: из открытых источников
Эксперт уверен, что блокада поставок угля с Донбасса играет на руку России. Фото: из открытых источников

Отказ от украинского угля с неконтролируемых территорий Донбасса приведет к необходимости покупать его напрямую у фактического агрессора – России, за доллары, по ценам значительно выше внутренних. Об этом заявил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Полтораков в статье для издания "Хвиля".

Эксперт описал наиболее вероятный сценарий, по которому будет вынуждено пойти украинское правительство в случае полной блокады поставок украинского угля с оккупированных территорий.

"Искомые 9-10 млн тонн антрацита, по нынешним деньгам, это еще минус 0,9-1 млрд долларов внешнеэкономического сальдо. Но важно не только это, а и то, где его реально в таком объеме купить и как доставить. Если проанализировать существующую структуру угольного импорта, то окажется, что 2/3 (906,3 млн из 1,47 млрд долларов) приходится на российский уголь. И здесь не только вопрос цены/наличия товара. Существует в Украине одна большая логистическая проблема – пропускная способность портов. Не буду утомлять цифрами, скажу лишь, что в РФ мы вынуждены будем закупить более половины необходимого антрацита", – сообщил Полтораков.

Напомним, ранее десятки активистов начали блокировать поставки угля с оккупированных районов Донбасса на контролируемую территорию Украины.

При этом отметим, что такая блокада угля неизбежно приведет к веерным отключениям и недополучению средств в бюджет, в результате чего проиграет каждый украинец. Кроме того, блокада незаконна и наносит удар по инвестклимату Украины, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.

Как сообщалось, из-за блокады поставок угля Славянская ТЭС перешла на аварийный режим работы.
россия, Украина, Донбасс, уголь, блокада, Полтораков

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