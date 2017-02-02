Будут сбивать все: военный эксперт об обстреле украинского самолета с российского корабля

Жданов отметил, что с сугубо военной точки зрения в данной ситуации украинская сторона не могла ничего предпринять

Обстрел самолета Военно-морских сил Украины в Черном море с борта российского корабля – демонстрация намерения РФ "идти до конца" в "защите" русскоязычного населения аннексированного полуострова; если Украина промолчит на этот счет на международной арене, она фактически признает наличие "гражданского противостояния", а не военной агрессии извне. Такое мнение "Обозревателю" высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Первое – Россия демонстрирует намерение идти до конца, независимо от расклада. Второе – они дают нам понять, что воздушное пространство в зоне интересов России – это нечто неприкосновенное, "священная корова". Поэтому они демонстративно дали предупредительные очереди в сторону самолета", – пояснил он. "Жестким поведением они дают понять, что намерены сбивать все, что будет летать в этом пространстве без их разрешения", – добавил эксперт.

Отметим, что самолет находился в украинском воздушном пространстве. "Крым – это тоже украинская территория, и по международным правилам воздушное пространство над Крымом должны контролировать украинские диспетчеры, а обеспечивать безопасность полетов должна система ПВО Украины. Но в связи с аннексией РФ считает Крым своей территорией", – напомнил Жданов.

Он также обратил внимание на ряд юридических нюансов. Первый состоит в том, что, "согласно с международными нормами, мы не можем предъявить претензий в плане оккупации, поскольку официально Россия не заявляла о том, что аннексировала Крым с помощью вооруженных сил. Они сказали, что ввели войска после референдума для "защиты" населения". Второй – "Украина официально не признала агрессию России, официально войны нет". Таким образом, де-юре в Украине имеет место "гражданское противостояние".

"Надо признавать войну войной. Или признавать гражданский конфликт. Нам надо определяться", – резюмировал Жданов.

Он добавил, что с сугубо военной точки зрения в данной ситуации украинская сторона не могла предпринять ничего. "Если мы нанесем ответный удар по системе ПВО России, то это будет означать эскалацию военного конфликта", – пояснил он.

В то же время эксперт подчеркнул: "Если мы спустим это на тормозах, промолчим на международной арене, то значит, мы с этим смирились и фактически признали, что у нас – гражданское противостояние".

Как сообщалось, самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян в Черном море с борта российского военного корабля. Инцидент произошел над Одесским газовым месторождением. По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации.

В штабе российского Черноморского Флота факт обстрела опровергают и заявляют, что украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, якобы совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море. В РФ заявили, что во время якобы второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета.

Кроме того, Минобороны РФ выразило протест украинскому атташе в связи с якобы "опасным облетом украинским Ан-26 российских буровых вышек".