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Деканоидзе заявила, что власть использовала ее как ширму для прикрытия коррупции http://www.segodnya.ua/img/article/7870/47_main.1484081778.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/47_tn.1484081778.jpg Мнения По мнению, Хатии, этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды

Деканоидзе заявила, что власть использовала ее как ширму для прикрытия коррупции

Сегодня, 23:23

По мнению, Хатии, этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды

Хатия ДеканоидзеФото: Facebook
Хатия ДеканоидзеФото: Facebook

Бывшая глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе обвинила власть страны в том, что она использовала ее и других реформаторов, как ширму для прикрытия коррупции. Об этом она рассказала в интервью KyivPost, – передает "Слово и Дело". По словам Деканоидзе, высшие чиновники в случае провала реформ во всем обвиняли тех, кто стоял ниже. При этом экс-глава полиции выразила недовольство разделением правительства на реформаторов и нереформаторов.

"Этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды, которая будет сильно отдана радикальной реформе. Есть очень много заинтересованных сторон, и нет единой команды, заинтересованной в ликвидации коррупции", – говорит Деканоидзе.

При этом она подчеркнула, что ее работа в украинской и грузинской политике достаточно отличается, что в Грузии политики имели больше воли побороть коррупцию. "У нас был президент, который принял очень жесткие решения", – констатировала Хатия.

Как сообщалось, экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе пока не намерена идти в политику, хотя и не исключила такой вариант.
Деканоидзе

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