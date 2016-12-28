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Эксперт раскрыл план Савченко http://www.segodnya.ua/img/article/7839/46_main.1482930399.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/46_tn.1482930399.jpg Мнения Нардеп пытается дискредитировать власть и создать дополнительное напряжение в обществе, считает Бессмертный

Эксперт раскрыл план Савченко

Сегодня, 15:04

Нардеп пытается дискредитировать власть и создать дополнительное напряжение в обществе, считает Бессмертный

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Участие народного депутата Надежды Савченко в переговорах с главарями боевиков, а также ее вовлеченность в процесс обмена пленных делается для того, чтобы дискредитировать действующую украинскую власть. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный.

"Я бы смотрел на это немного сложнее. Начиная от этого спектакля с народным депутатом Савченко, заканчивая этой цифровой игрой (обмен 690 на 47, – ред.) – это составляющие одного плана. Это называется дискредитация украинской власти и создание внутреннего напряжения между властью и обществом, инкорпорирования в общество дополнительного напряжения. Эта информационная тряска делается не случайно, она параллельно сопровождается обострением по линии разграничения. Все это есть составляющие продуманного плана. Надо научиться на это реагировать способом, когда надо действовать достаточно быстро, и у нас есть ответственные лица, которые принимают решения. То, что мы выглядим немного неадекватно, это нет сомнений. Мы не имеем центра, который принимает решение, которое управляет этими процессами", – считает Бессмертный.

Напомним, Украина уже несколько недель назад заявила, что в качестве жеста доброй воли передает боевикам 15 человек из списка на обмен. Сейчас этот процесс находится на завершающей стадии подготовки.

А Савченко вела несанкционированные переговоры с боевиками, в частности в Минске она тайно встретилась с главарями т.н. "ДНР" и "ЛНР". Сама она отмечала, что на переговорах никаких обещаний боевикам не давала. Однако 14 декабря в эфире одного из телеканалов она заявила о договоренности обмена пленными в расчете 1 к 4. По данным СБУ, на встрече Савченко и главарей т.н. "ДНР" и "ЛНР" кулуарно обсуждалось снятие санкций с регионов и амнистия.
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