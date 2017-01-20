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Эксперты рассказали, как Трамп будет использовать санкции против России http://www.segodnya.ua/img/article/7901/64_main.1484915183.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/64_tn.1484915183.jpg Мнения Трамп воспльзуется инструментом санкций против РФ в бизнес-интересах США, прогнозируют украинские эксперты

Эксперты рассказали, как Трамп будет использовать санкции против России

Сегодня, 14:26

Трамп воспльзуется инструментом санкций против РФ в бизнес-интересах США, прогнозируют украинские эксперты

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет использовать инструмент санкций против РФ, исходя из американских бизнес интересов, об этом на пресс-конференции рассказали украинские эксперты.

"Что касается Крыма, то администрация Трампа признает факт аннексии и справедливость этих санкций. Плюс Трамп является бизнесменом, поэтому выбросить Россию из тех остатков мирового рынка, где она еще присутствует – это энергоносители и в определенной мере оружие, сырье, об этом он неоднократно сам заявлял", – сказал эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко на пресс-конференции.

По его словам, российский "Газпром" является главным конкурентом США по энергоносителям в Европе. "Поэтому я думаю, если администрация Обамы использовала их больше как давление моральное на РФ, то у Трампа тут возникает интерес прямой выгоды", – считает Матвиенко.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко добавил, что еще до инаугурации Трамп "предложил обменять санкции на разоружение".

"Это абсолютно неравные вещи, но тот факт, что наши санкции используются в мировой политике – то это даже не от нас зависит, и их будут использовать по любому поводу", – сказал он.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что, скорее всего, Евросоюз ослабит санкции против России.

"Поскольку для Трампа ЕС не столь важен, поскольку сам ЕС находится под напором этих популистских революций, понятно, что эта вся санкционная политика будет ослабляться", – сказал политолог.

Кроме того, он согласился с мнением, что США отныне будут руководствоваться в своей политике санкций бизнес подходом.

"Поскольку это бизнес, то санкции не сразу, а постепенно на основе каких-то сделок, чтобы Трамп мог как-то объяснить это избирателям, оппонентам, почему он пошел на ослабление этих санкций", – сказал Карасев.

Политолог добавил, что в этом контексте для нового президента США важной задачей будет "не допустить стратегической связи России с Китаем".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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