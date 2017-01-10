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Если Путин не получит податливое правительство во главе Украины, он ее парализует – экс-посол США в России http://www.segodnya.ua/img/article/7866/77_main.1483997454.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/77_tn.1483997454.jpg Мнения По словам Бернса, будучи реалистом, Путин понимает относительную слабость России, но регулярно демонстрирует, что ее силы растут

Если Путин не получит податливое правительство во главе Украины, он ее парализует – экс-посол США в России

Сегодня, 07:20

По словам Бернса, будучи реалистом, Путин понимает относительную слабость России, но регулярно демонстрирует, что ее силы растут

Уильям Бернс. Фото из открытых источников
Уильям Бернс. Фото из открытых источников

В течение четверти века после окончания "холодной войны" глубокие обиды, заблуждения и разочарования часто определяли характер отношений между Соединенными Штатами и Россией. Об этом бывший посол США и президент Фонда Карнеги по международному мир в Москве Уильям Бернс написал в колонке в New York Times под названием "Как мы обманываем себя в отношении России", передает Голос Америки.

Было более чем достаточно иллюзий с обеих сторон, отмечает Бернс, но реальность, по его мнению, заключается в том, что американско-российские отношения будут оставаться конкурентными и часто соревновательными из-за фундаментальных различий мировоззрения. Агрессивное вмешательство Путина в президентские выборы США, как и его внешняя политика, имеет по меньшей мере два фактора мотивации, объясняет Бернс: во-первых, убежденность российского президента в том, что самый надежный способ восстановить Россию как великую державу – ослабление мирового порядка, который поддерживают США; во-вторых, легитимность путинской системы репрессивного внутреннего контроля зависит от наличия внешних угроз.

По словам Бернса, будучи реалистом, Путин понимает относительную слабость России, но регулярно демонстрирует, что силы, которые идут на спад, могут быть по меньшей мере столь же разрушительным, как и растущие силы. Он видит вокруг себя среду, наполненную возможными целями, отмечает бывший посол. Если Путин не может легко отстроить Россию, то он может поставить на место США, с присущими ему тактической ловкостью и готовностью играть грубо и рисковать, объясняет Бернс. Кроме того, если он не получит податливое правительство во главе Украины, он сделает ее неспособной нормально функционировать, отмечает экс-посол США в России.
Путин, Уильям Бернс

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