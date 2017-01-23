Геращенко объяснил, за что его хотели убить
По данным следствия, покушение готовилось из-за общественной позиции нардепа и проекта "Миротворец"
Народный депутат Украины Антон Геращенко допустил, что покушение на его убийство могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины, передает телеканал "112 Украина".
"Следствие считает, что это [покушение на убийство] скорее всего, связано с моей активной общественной позицией, публичной позицией относительно недопущения действий по продолжению агрессии против Украины, а также с моей деятельностью по развитию проекта Миротворец", – сказал он.
По его мнению, этот сайт очень болезнен для всех лиц, которые вели и ведут подрывную деятельность против Украины
Напомним, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.
Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, которые по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.
Вы сейчас просматриваете новость "Геращенко объяснил, за что его хотели убить". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии