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Геращенко объяснил, за что его хотели убить http://www.segodnya.ua/img/article/7907/25_main.1485157192.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/25_tn.1485157192.jpg Мнения По данным следствия, покушение готовилось из-за общественной позиции нардепа и проекта "Миротворец"

Геращенко объяснил, за что его хотели убить

Сегодня, 09:38

По данным следствия, покушение готовилось из-за общественной позиции нардепа и проекта "Миротворец"

Антон Геращенко. Фото: Facebook
Антон Геращенко. Фото: Facebook

Народный депутат Украины Антон Геращенко допустил, что покушение на его убийство могло быть связано с его активной общественной позицией и с деятельностью сайта Миротворец, на котором обнародованы данные о российской агрессии против Украины, передает телеканал "112 Украина".

"Следствие считает, что это [покушение на убийство] скорее всего, связано с моей активной общественной позицией, публичной позицией относительно недопущения действий по продолжению агрессии против Украины, а также с моей деятельностью по развитию проекта Миротворец", – сказал он.

По его мнению, этот сайт очень болезнен для всех лиц, которые вели и ведут подрывную деятельность против Украины

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева арестовал двоих подозреваемых в деле о покушении на нардепа Антона Геращенко на два месяца, без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники СБУ предотвратили убийство народного депутата Украины Антона Геращенко. По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое человек, которые по версии следствия, отчитывались перед своим куратором в РФ.
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