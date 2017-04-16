Известный британский издатель назвал ТОП-5 вещей, которые его восхищают в Украине

Сегодня, 06:40

Дикинсон отметил, что в Украине его более всего восхищают дух волонтерства, языковая адаптируемость, стойкость во время кризисов, оригинальная мода и пунктуальность железных дорог

Дикинсон отметил в украинцах дух волонтерства и невозмутимость во время кризисов/ Фото: Наталья Кравчук/НВ
Дикинсон отметил в украинцах дух волонтерства и невозмутимость во время кризисов/ Фото: Наталья Кравчук/НВ

Главред украинского телеканала иновещания на английском языке UATV, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today, редактор The Odessa Review Питер Дикинсон отметил, что в Украине его более всего восхищают дух волонтерства, языковая адаптируемость, стойкость во время кризисов, оригинальная мода и пунктуальность железных дорог. Об этом Дикинсон сказал "Новому Времени".

"У украинцев есть невероятный опыт собственными силами восполнять пробелы, допущенные слабыми госорганами. В последние годы волонтерские движения сыграли решающую роль в военной обороне страны, оказали поддержку пострадавшим в результате военного конфликта и разработали программу реформ в области борьбы с коррупцией. Именно это отличает Украину от большинства бывших советских республик", – отметил он.

Издатель также указал, что, по его мнению, на сегодняшний день в Украине представлено одно из наибольших двуязычных обществ в мире: "Несмотря на попытки разделить украинцев по языковому принципу, большинство остаются двуязычными и в повседневной жизни легко переходят с украинского на русский. Лично для меня это отличный пример общества, которому присущи толерантность и многообразие".

"С тех пор как я в конце 1990‑х впервые приехал в Украину, страна пережила несколько революций, экономических кризисов и гибридную войну с Россией. Для большинства европейских стран хватило бы одного из этих потрясений, чтобы вызвать массовую панику и приостановить развитие общества. Украинцы же совершенно другие — они всегда остаются удивительно спокойными и продолжают жить обычной жизнью", – поделился наблюдениями издатель.

Также Дикинсон отмечает оригинальность и актуальность работ украинских модельеров: "Неудивительно, что в последние годы украинские модельеры наконец-то получили международное признание. Всегда считал, что украинцы очень хорошо одеваются и чрезвычайно оригинальны в выборе гардероба. Особенно это поражает, если учесть ограниченный бюджет многих из них".

Британец также выразил восхищение надежностью железнодорожных услуг в Украине. "Как англичанин, я с особой педантичностью отношусь к расписанию поездов. За 20 лет в Украине у меня было сотни поездок железной дорогой, а количество задержанных рейсов я могу сосчитать на пальцах одной руки. Надежность железнодорожных услуг в стране прямо-таки феноменальная", – резюмировал он.
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