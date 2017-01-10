Климкин отреагировал на разрушение памятника полякам под Львовом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил разрушение памятника полякам в поселке Гута Пеняцкая во Львовской области.

"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны", – об этом глава украинского МИДа написал в своем Twitter-аккаунте.

Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что под Львовом разгромили памятник полякам, которые были убиты в 1944 году полицейским подразделением дивизии СС "Галичина".