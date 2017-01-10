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Климкин отреагировал на разрушение памятника полякам под Львовом http://www.segodnya.ua/img/article/7870/46_main.1484081465.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/46_tn.1484081465.jpg Мнения По словам главы МИД, разрушение памятника является провокацией

Климкин отреагировал на разрушение памятника полякам под Львовом

Сегодня, 23:09

По словам главы МИД, разрушение памятника является провокацией

Павел Климкин. Фото из открытых источников
Павел Климкин. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил разрушение памятника полякам в поселке Гута Пеняцкая во Львовской области. 

"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны", – об этом глава украинского МИДа написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что под Львовом разгромили памятник полякамкоторые были убиты в 1944 году полицейским подразделением дивизии СС "Галичина".
Польша, памятник, климкин

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Источник:

"Сегодня"

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