Кравчук: Складывается впечатление, что люди не могут без войны

Минувший 2016 год был невероятно тяжелым для Украины. Украинцы пережили много проблем, и не всех их решили положительно для себя. Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

"У меня складывается впечатление, что люди не могут без войны. Россия в общем воюет 150 лет. Но войны становятся все масштабнее, и последствия становятся невероятно трагическими. Когда некоторые страны освоили ядерное оружие, то мировой войны боятся, и находят другие пути: гибридные войны, силовое давление", – сказал он.

По словам экс-президента, мир катится к такому состоянию, когда подходят к тому, что иного пути решения вопроса, кроме военного, не существует.

"Собираются большие государства, решают и навязывают это всем остальным. Но тогда надо смириться, что война будет постоянно, потому что те, с которыми не советуются, которых не принимают во внимание, у них остается путь терроризма. Я думаю, что должно наступить время, когда международные организации, которые созданы, как ООН... надо принимать совместные решения. Учитывать все общие интересы", – добавил Кравчук.

Напомним, что три года назад Россия напала на Украину и аннексировала полуостров Крым. Вслед за этим начался военный конфликт на Донбассе, в результате чего уже погибли более 10 тысяч человек.

Позже РФ также вмешалась в войну в Сирии. Жертвами бомбардировок российской авиации стали сотни и тысячи мирных жителей.