Муждабаев: К крымским татарам в Крыму относятся, как к народу второго сорта

Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что уже три года предупреждает россиян об установлении в РФ фашизма, однако они продолжают удивляться по поводу происходящего. Так Муждабаев прокомментировал в своем Facebook заявление заместителя председателя Госдумы РФ Петра Толстого о том, что передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) противятся потомки людей, которые "выскочили из-за черты оседлости".

"Три года на чистом русском языке пишу, как к крымским татарам в Крыму относятся, как к народу второго сорта, – будто и не слышал никто. Думали, к евреям они относятся лучше? Тоже враги, люди второго сорта. Просто держали в себе до срока, вот пошло выходить. И будет выходить дальше", – предупредил журналист.



Он отметил, что нет смысла повторять притчу о том, "как за кем-то пришли, а я молчал".



"Если до поры кого-то не трогают – ждите, просто подходит очередь. Со временем дойдет и до автоматной, рейх – он такой, он устроен так, понимаете? Да, только не забывайте продолжать ругать Украину! Она есть средоточие зол. Расскажете потом об этом в НКВД, следователи поржут между тем, как вас по полу пинками гонять, и, махнув коньячку, продолжат", – подчеркнул Муждабаев.

Ранее Толстой заявил, что дискуссия вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ подогревается искусственно, а 190 тысяч людей, которые подписали петицию против этого, зря тратят свое время. Также он рассказал, что против передачи Исаакия выступают евреи.



Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин назвал это заявление "абсолютно недопустимым" и "открытым антисемитизмом". Он также отметил, что Толстой является правнуком писателя Льва Толстого, который в свое время был предан анафеме православной церковью России.



Исаакиевский собор с 1948 года функционирует как музей "Исаакиевский собор". В мае 2016 года митрополит Варсонофий обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о передаче Исаакиевского собора РПЦ. 10 января 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче собора в пользование РПЦ решен, но здание сохранит музейно-просветительскую функцию.



Собор будет передан в безвозмездное пользование Московскому патриархату РПЦ на 49 лет. Передача должна завершиться в марте 2019 года. На данный момент музей самостоятельно финансирует содержание и реставрацию здания. Источники финансирования собора после его передачи РПЦ не определены.



В Санкт-Петербурге новость о передаче собора вызвала протесты. 11 января активисты движения "Весна" вывесили на колоннаде собора баннер со словами "Не РПЦ". 13 января возле собора, а затем в сквере напротив собралась толпа протестующих против передачи храма.



В парламенте Санкт-Петербурга из-за вопроса передачи собора РПЦ подрались депутаты.