Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Мнения
Наступление РФ на Украину обернется для Москвы катастрофой – российский политолог http://www.segodnya.ua/img/article/7896/78_main.1484813783.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/78_tn.1484813783.jpg Мнения Эскалация конфликта приведет к неприемлемым жертвам среди военных России, отметил Пионтковский

Наступление РФ на Украину обернется для Москвы катастрофой – российский политолог

Сегодня, 10:15

Эскалация конфликта приведет к неприемлемым жертвам среди военных России, отметил Пионтковский

Андрей Пионтковский. Фото: Newsader
Андрей Пионтковский. Фото: Newsader

Россия не пойдет на военную эскалацию конфликта с Украиной по двум объективным причинам, одна из которых – неприемлемые жертвы среди российских военнослужащих. Об этом рассказал российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

Комментируя заявления главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко о претензиях на всю территорию Украины и будущем вхождении Донбасса в состав РФ, политолог заметил: "Он рассказывает о своих пожеланиях. В какой-то степени это призыв к Москве пойти на военную эскалацию конфликта с Украиной. Ну и какие-то надежды, что Москва на это пойдет".

В то же время Пионтковский подчеркнул: "В Москве прекрасно понимают, что это будет катастрофой для России по двум причинам". Первая состоит в том, что эскалация конфликта приведет к существенному увеличению числа жертв среди военных.

"Украинская армия сможет оказать достаточное сопротивление для того, чтобы жертвы российских военнослужащих стали неприемлемыми", – сказал он.

В этом контексте эксперт подчеркнул: "Речь будет уже идти не о каких-то "зеленых человечках" и не о Захарченко. Он ведь надеется не на себя и не на своих бандитов, а на регулярную российскую армию". Он также напомнил о том, что российское общество не приняло гибели нескольких тысяч российских военных во время активной фазы войны в 2014 году, несмотря на то, что "их хоронили тайком, и информация была засекречена".

Еще одна причина того, что Кремль воздержится от эскалации в Украине, состоит в том, что она вызовет "более резкую реакцию Запада" – "как минимум, продажу современного летального оружия Украине, противотанковых ракет и так далее".

"В Москве сумасшедшие, но мыла не едят. На такой вариант они могут пойти только от крайнего безумия", – заверил Пионтковский.

Отвечая на вопрос, почему Захарченко разрешают говорить подобные вещи, политолог пояснил: "Первое – попугать вас немного. Второе – на фоне таких заявлений Путин в "нормандском" формате может выглядеть чуть ли не миротворцем". "Это элемент гибридной войны. Ему не только разрешают, но даже поощряют", – убежден эксперт.

Напомним, 16 января главари т.н. "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко прибыли в оккупированный Крым для того, чтобы сделать "ряд политических заявлений" с крымскими "коллегами". В частности, Захарченко сказал: "Мы ждем от 2017 года, что вследствие каких-то украинских вооруженных провокаций произойдет эскалация и "Минск" станет неактуальным. Что создаст предпосылки для вхождения нас в Россию по примеру Крыма уже в 2018 году".
россия, Донбасс, катастрофа, кремль, политолог, конфликт, эскалация, наступление, Пионтковский

Вы сейчас просматриваете новость "Наступление РФ на Украину обернется для Москвы катастрофой – российский политолог". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Обозреватель

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевик сдался СБУ. Фото: AFP

Боевик сдался СБУ из-за боязни воевать

Сегодня, 10:09

Мужчина долгое время скрывался, но нежелание попасть на фронт привело его в руки украинских спецслужб

Мир

Никки Хейли. Фото: newvz.ru

У Трампа заявили, что США не могут доверять РФ и согласиться с ситуацией на Донбассе и в Крыму

Сегодня, 09:04

Кандидат на постпреда США в ООН также заявила, что Россия совершала военные преступления в Сирии, когда без разбора бомбила больницы в Алеппо

Политика

Фото: AFP

Минские соглашения и "нормандский формат" в 2017 году: что будет с Донбассом

Сегодня, 08:00

Украина должна быть готова к изнурительной работе, ведь новые лидеры в США и Франции - возможность для России попробовать "протолкнуть" выгодный для нее сценарий 

Донбасс

Вблизи позиций украинских войск на Донбассе задержан россиянин, фото соцсети

Вблизи позиций украинских войск на Донбассе задержан россиянин

Вчера, 20:41

Мужчина задержан на мариупольском направлении

Политика

Владимир Константинов. Фото: wikipedia.org

В Крыму отреагировали на идею Савченко по "сдаче" полуострова

Вчера, 17:56

Заявление нардепа по "обмену" Крыма на Донбасс выглядит нереалистичным, считает представитель оккупантов

Донбасс

В Луганской области снайпер боевиков застрелил местного жителя

Вчера, 20:13

Боевики усиливают обстрелы по всей линии фронта

Донбасс

На Донбассе нашли схроны с оружием. Фото: AFP

На Донбассе нашли схроны с огнеметами

Вчера, 16:58

Спецслужбы изъяли реактивные "Шмели" и полтысячи дымовых мин

Политика

Надежда Савченко. Фото: ТАСС

Комитет по нацбезопасности и обороне просит Раду исключить Савченко из его состава

Вчера, 16:44

"За" соответствующее решение сегодня на заседании комитета проголосовали 8 из 12 народных депутатов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.