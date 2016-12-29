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Невзоров о крушении Ту-154: В РФ уже "отрепетировали" скорбь во время массового отравления "Боярышником" http://www.segodnya.ua/img/article/7841/46_main.1482979788.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/46_tn.1482979788.jpg Мнения Публицист подчеркнул, что каждый человек, "если нет правила принуждения к скорби", имеет право относиться к любому событию так, как он считает нужным

Невзоров о крушении Ту-154: В РФ уже "отрепетировали" скорбь во время массового отравления "Боярышником"

Сегодня, 07:18

Публицист подчеркнул, что каждый человек, "если нет правила принуждения к скорби", имеет право относиться к любому событию так, как он считает нужным

Александр Невзоров. Фото: afisha.yandex.ua
Александр Невзоров. Фото: afisha.yandex.ua

История с отравлением "Боярышником" в России оказалась репетицией всенародной скорби перед крушением Ту-154 в Черном море. Таким мнением в эфире "Эха Москвы" поделился российский публицист Александр Невзоров. "Я видел и трагедии посерьезнее, и трупов побольше, поэтому на меня все это особого впечатления не произвело", – отметил он.

Публицист подчеркнул, что каждый человек, "если нет правила принуждения к скорби", имеет право относиться к любому событию так, как он считает нужным.

"Я вообще, честно говоря, не вижу смысла в рассказе о своих чувствах, это во-первых. Хотя мы видим, что это желание рассказать о своих чувствах поразило и очень конструктивные вещи, в частности, породило блестящий и очень храбрый текст Аркадия Бабченко, которому, наверное, надо отдать пальму первенства в мужестве, прежде всего. Притом, что это тот самый человек, который никак уж не может быть причислен к русофобам, потому что он сражался за эту Россию и в Грузии, и в Чечне, и был ранен, и, поверьте, испытал все способы возможности любить эту страну. У него это не получилось, и он честно об этом рассказывает", – рассказал Невзоров.

Он добавил, что не видит никакого кощунства в словах журналиста Бабченко, и отметил, что в РФ уже "отрепетировали" скорбь во время массового отравления парфюмерным концентратом "Боярышник".

"Если вы вспомните историю с "Боярышником", она как-то роковым образом, естественно, случайно, но получилась такой репетицией общенародной скорби. Вот отношение к испивающим "Боярышник" как будто-то бы репетировало эту боль и грусть, которая потом уже реализовалась в более солидных, более объемных масштабах", – подытожил Невзоров.

Напомним, самолет минобороны РФ, на борту которого находились 92 человека – российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и представители российских СМИ, летевшие на новогодний концерт в Сирию, потерпел крушение 25 декабря в Черном море.

После крушения самолета Ту-154 журналист Божена Рынска в Facebook поблагодарила "боженьку за бонус в виде съемочной группы НТВошек". Этот пост вызвал критику в российских СМИ, в интернете появилась петиция с требованием лишить Рынску российского гражданства. В свою очередь Божена Рынска заявила, что во время травли со стороны журналистов жила в осаде, совершила несколько попыток самоубийства и потеряла ребенка, поэтому не жалеет о сказанном.

Также начали собирать подписи за лишение гражданства Бабченко, который не радовался по поводу гибели российских военных и журналистов, но отметил, что не испытывает скорби.
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