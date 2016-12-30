Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Невзоров развенчал миф о православных россиянах: людям это все абсолютно безразлично http://www.segodnya.ua/img/article/7845/57_main.1483065405.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/57_tn.1483065405.jpg Мнения По словам публициста, большинство россиян не понимают основных принципов православия

Невзоров развенчал миф о православных россиянах: людям это все абсолютно безразлично

Сегодня, 07:41

По словам публициста, большинство россиян не понимают основных принципов православия

Александр Невзоров. Фото: afisha.yandex.ua
Александр Невзоров. Фото: afisha.yandex.ua

Подавляющее большинство православных россиян не понимают основных принципов православия. Такое мнение высказал российский журналист Александр Невзоров в интервью сайту "Эхо Москвы".

"Насчет того, какими они являются христианами – это вопрос вообще отдельный, особый. Тут фонд "Общественное мнение" проводил опрос и выяснилось, что подавляющее большинство православных христиан в России не понимает основных принципов православного вероучения", – заявил российский журналист.

"То есть такое понятие, как филиокве. Филиокве – это некое дополнение, которое западные латиняне, Западная церковь прицепили к Никео-Константинопольскому Символу веры, который исповедует Восточная церковь. И вот это, скажем, 5-ти или 6-ти веков заливало мир кровью. Очень трудно себе представить и подсчитать, сколько именно трупов, пожаров, погромов нагородили эти конфессиональные разногласия, вот то самое, что разделяло православную и католическую церковь. А сегодня, как выясняется, никто даже понятия не имеет о том, что такая догматическая разница существует", – объяснил он.

По словам Невзорова, большинство россиян в этом вопросе уверенно отвечали чисто католическими представлениями на вопрос об исхождении Святого Духа. "Это говорит о том, что людям абсолютно безразлично это все", – отметил журналист.

Напомним, ранее Невзоров заявил, что история с отравлением "Боярышником" в России оказалась репетицией всенародной скорби перед крушением Ту-154 в Черном море
религия, россияне, невзоров, разногласия

Вы сейчас просматриваете новость "Невзоров развенчал миф о православных россиянах: людям это все абсолютно безразлично". Другие Мнения смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

<p>Александр Невзоров. Фото: ТАСС</p>

Россия с позором уйдет с Донбасса – Невзоров

4 Августа, 10:23

Савченко предложила единственно возможные способы возвращения Украине оккупированных территорий, считает публицист

Мнения

Александр Невзоров. Фото: Лидия Невзорова

Невзоров назвал историю России "историей монгольского народа"

12 Августа, 06:38

На вопрос, должна ли Россия заботиться о своей репутации, российский журналист ответил, что это уже бесполезно

Мнения

Александр Невзоров. Фото: nevzorov.tv

Невзоров: история с толстыми диверсантами в Крыму - смехотворная

18 Августа, 06:44

По его словам, если есть миф, то он обязательно должен разрушиться

Донбасс

Александр Невзоров. Фото: polit.pro

Невзоров: Армия, проигравшая войну малюсенькой Чечне - импотентна

18 Августа, 07:39

По его словам, вера в российскую армию должна разрушиться и произойдет это, вероятно, на Донбассе

Мнения

Невзоров. Фото: Alexander Nevzorov / Facebook

Невзоров: Конфликт на Донбассе свидетельствует, что Россия ничему не научилась на чеченском опыте

1 Сентября, 08:42

Россия строга в отношении любого сепаратизма, но в то же время пропагандирует его с помощью конфликта в Украине, отметил российский публицист

Мир

Невзоров. Фото: Alexander Nevzorov / Facebook

Невзоров: у россиян нет причин воевать, кроме придуманной ненависти

7 Октября, 07:05

Однако, как полагает Невзоров, скоро к россиянам начнет приходить прозрение

Мнения

Александр Невзоров. Фото: nevzorov.tv

Невзоров: Мир не поднял перчатку, брошенную Путиным на Донбасс

18 Октября, 05:35

Известный российский журналист иронично заявляет, что Россия создает конфликты, чтобы большее количество граждан смогло научиться грабить

Донбасс

Александр Невзоров. Фото: vchaspik.ua

Известный российский журналист о "Мотороле": "Я рад, что этого террориста ликвидировали"

20 Октября, 15:01

Пройдет время, и в РФ начнут ставить памятники тем, кто сбил MH17, считает Невзоров

Мнения

Александр Невзоров. Фото: Лидия Невзорова

Невзоров о победе Трампа: наступает эпоха всеобщего ожлобения - не только в России, во всем мире

10 Ноября, 06:51

Российский публицист отметил, что ему была симпатичней кандидат от демократов Хиллари Клинтон, однако Дональда Трампа выбирали "по чисто зоологическим принципам"

Мнения

Александр Невзоров. Фото: MR7.RU

Невзоров резко высказался о "Героях России" на фоне событий в Анкаре, на Донбассе и в Крыму

22 Декабря, 12:17

По словам российского публициста, убийца посла Карлова только выиграл от того, что произошло, став своеобразной иконой для террористов

Мнения

Александр Невзоров. Фото: afisha.yandex.ua

Невзоров о крушении Ту-154: В РФ уже "отрепетировали" скорбь во время массового отравления "Боярышником"

Вчера, 07:18

Публицист подчеркнул, что каждый человек, "если нет правила принуждения к скорби", имеет право относиться к любому событию так, как он считает нужным

Мнения

Александр Невзоров. Фото: Лидия Невзорова

Невзоров: россияне проголосовали за войну на Донбассе и бомбежки в Сирии

30 Сентября, 06:48

Российский публицист прокомментировал выбор избирателей РФ, которые на выборах в Госдуму, проголосовали за "Единую Россию"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.