Невзоров развенчал миф о православных россиянах: людям это все абсолютно безразлично
По словам публициста, большинство россиян не понимают основных принципов православия
Подавляющее большинство православных россиян не понимают основных принципов православия. Такое мнение высказал российский журналист Александр Невзоров в интервью сайту "Эхо Москвы".
"Насчет того, какими они являются христианами – это вопрос вообще отдельный, особый. Тут фонд "Общественное мнение" проводил опрос и выяснилось, что подавляющее большинство православных христиан в России не понимает основных принципов православного вероучения", – заявил российский журналист.
"То есть такое понятие, как филиокве. Филиокве – это некое дополнение, которое западные латиняне, Западная церковь прицепили к Никео-Константинопольскому Символу веры, который исповедует Восточная церковь. И вот это, скажем, 5-ти или 6-ти веков заливало мир кровью. Очень трудно себе представить и подсчитать, сколько именно трупов, пожаров, погромов нагородили эти конфессиональные разногласия, вот то самое, что разделяло православную и католическую церковь. А сегодня, как выясняется, никто даже понятия не имеет о том, что такая догматическая разница существует", – объяснил он.
По словам Невзорова, большинство россиян в этом вопросе уверенно отвечали чисто католическими представлениями на вопрос об исхождении Святого Духа. "Это говорит о том, что людям абсолютно безразлично это все", – отметил журналист.
Напомним, ранее Невзоров заявил, что история с отравлением "Боярышником" в России оказалась репетицией всенародной скорби перед крушением Ту-154 в Черном море.
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