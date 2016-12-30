Невзоров развенчал миф о православных россиянах: людям это все абсолютно безразлично

Подавляющее большинство православных россиян не понимают основных принципов православия. Такое мнение высказал российский журналист Александр Невзоров в интервью сайту "Эхо Москвы".

"Насчет того, какими они являются христианами – это вопрос вообще отдельный, особый. Тут фонд "Общественное мнение" проводил опрос и выяснилось, что подавляющее большинство православных христиан в России не понимает основных принципов православного вероучения", – заявил российский журналист.

"То есть такое понятие, как филиокве. Филиокве – это некое дополнение, которое западные латиняне, Западная церковь прицепили к Никео-Константинопольскому Символу веры, который исповедует Восточная церковь. И вот это, скажем, 5-ти или 6-ти веков заливало мир кровью. Очень трудно себе представить и подсчитать, сколько именно трупов, пожаров, погромов нагородили эти конфессиональные разногласия, вот то самое, что разделяло православную и католическую церковь. А сегодня, как выясняется, никто даже понятия не имеет о том, что такая догматическая разница существует", – объяснил он.

По словам Невзорова, большинство россиян в этом вопросе уверенно отвечали чисто католическими представлениями на вопрос об исхождении Святого Духа. "Это говорит о том, что людям абсолютно безразлично это все", – отметил журналист.

Напомним, ранее Невзоров заявил, что история с отравлением "Боярышником" в России оказалась репетицией всенародной скорби перед крушением Ту-154 в Черном море.