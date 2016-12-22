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Невзоров резко высказался о "Героях России" на фоне событий в Анкаре, на Донбассе и в Крыму http://www.segodnya.ua/img/article/7819/55_main.1482401972.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/55_tn.1482401972.jpg Мнения По словам российского публициста, убийца посла Карлова только выиграл от того, что произошло, став своеобразной иконой для террористов

Невзоров резко высказался о "Героях России" на фоне событий в Анкаре, на Донбассе и в Крыму

Сегодня, 12:17

По словам российского публициста, убийца посла Карлова только выиграл от того, что произошло, став своеобразной иконой для террористов

Александр Невзоров. Фото: MR7.RU
Александр Невзоров. Фото: MR7.RU

После того, что РФ устроила на Донбассе и в Крыму, понятие о героизме в России потеряло свою значимость. Об этом заявил известный российский публицист Александр Невзоров в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы", передает "Апостроф".

Такое мнение он высказал, комментируя новость о том, что президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ убитому в Анкаре послу России Андрею Карлову.

Невзоров заявил, что почтение к высокой награде у российских граждан нужно было поддерживать, а "выдавать ее направо и налево – не очень понятный поступок".

Публицист высказал мнение, что убитый российский посол не проявил никакого героизма в сложившейся ситуации.

"Убийца, напротив, только выиграл от произошедшего", – передает издание точку зрения Неврозова. Благодаря сделанным фотографиям, по его словам, террористы "получили некую икону".

Как сообщалось, Андрей Карлов был убит в понедельник на открытии выставки в Анкаре. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельствам очевидцев, убийца вошел в помещение в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В ходе полицейской операции нападавший был уничтожен.
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Авторы:

Сергей Науменко, Борис Васильковский

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